Названы самые хайповые вещи года

Лидером рейтинга признана совместная коллекция французского модного дома Louis Vuitton и бренда одежды для экстремального спорта Supreme.

Также отмечены линии одежды и аксессуаров Erdem x H&M (покупатели стояли несколько часов в очереди, чтобы первыми купить вещи из совместной линии британского дизайнера и шведского модного ретейлера), кроссовки Nike x Off-White и Adidas x Pharrell Williams, совместная коллекция Gosha Rubchinskiy x Burberry, линия JW Anderson x Uniqlo, показанная в Лондоне, оригинально расписанная по дизайну модного дома Dolce & Gabbana бытовая техника Smeg и другие коллаборации.

Дом Louis Vuitton попал в рейтинг дважды: также отмечена коллекция Louis Vuitton x Jeff Koons — сумки по дизайну современного художника Джеффа Кунса.