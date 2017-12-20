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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые хайповые вещи года

Эксперты моды и журналисты выбрали самые популярные дизайнерские коллаборации уходящего года. Об этом сообщает Vogue.

Лидером рейтинга признана совместная коллекция французского модного дома Louis Vuitton и бренда одежды для экстремального спорта Supreme.

Также отмечены линии одежды и аксессуаров Erdem x H&M (покупатели стояли несколько часов в очереди, чтобы первыми купить вещи из совместной линии британского дизайнера и шведского модного ретейлера), кроссовки Nike x Off-White и Adidas x Pharrell Williams, совместная коллекция Gosha Rubchinskiy x Burberry, линия JW Anderson x Uniqlo, показанная в Лондоне, оригинально расписанная по дизайну модного дома Dolce & Gabbana бытовая техника Smeg и другие коллаборации.

Дом Louis Vuitton попал в рейтинг дважды: также отмечена коллекция Louis Vuitton x Jeff Koons — сумки по дизайну современного художника Джеффа Кунса.

Ранее был опубликован рейтинг самой дорогой обуви года. Лидером стали кроссовки Chanel и Фаррелла Уильямса. На eBay их продали за 26,6 тысячи долларов, разыграв на аукционе. На второй строчке рейтинга оказались сапоги Saint Laurent, покрытые кристаллами Swarovski, за 10 тысяч долларов.

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