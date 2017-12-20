Полицейский спас людей от огня

Инцидент произошел, когда Игорь был на суточном дежурстве. Около пяти утра он заметил огонь и сообщил об этом в дежурную часть. Владельцы гаражных боксов жили в соседнем доме.



Полицейский разбудил хозяев, чтобы успеть спасти ценное имущество и транспорт из гаражей. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание.