Полицейский спас людей от огня
В Карагайском районе инспектор надзора отделения ГИБДД Игорь Аникин увидел огонь возле гаражных боксов на улице Ленина. Капитан полиции предпринял все меры, чтобы пожар не стал трагедией.
В Карагайском районе инспектор надзора отделения ГИБДД Игорь Аникин увидел огонь возле гаражных боксов на улице Ленина. Капитан полиции предпринял все меры, чтобы пожар не стал трагедией.
Инцидент произошел, когда Игорь был на суточном дежурстве. Около пяти утра он заметил огонь и сообщил об этом в дежурную часть. Владельцы гаражных боксов жили в соседнем доме.
Полицейский разбудил хозяев, чтобы успеть спасти ценное имущество и транспорт из гаражей. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.