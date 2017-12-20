Пермские школьники напомнили водителям ПДД

Вместо привычного урока ребята вышли на улицу с самыми популярными знаками — это «Пешеходный переход», «Внимание дети», «Жилая зона», «Остановка общественного транспорта». На одном из самых оживленных перекрестков специально для водителей школьники устроили мини-спектакль. В нем разыграли несколько сценок — ситуации, с которыми сталкиваются дети на дороге.