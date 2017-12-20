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14:03 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермские школьники напомнили водителям ПДД

Акция «Авариям скажем мы нет!» прошла в Мотовилихинском районе.

Источник: Вести - Пермь

Вместо привычного урока ребята вышли на улицу с самыми популярными знаками — это «Пешеходный переход», «Внимание дети», «Жилая зона», «Остановка общественного транспорта». На одном из самых оживленных перекрестков специально для водителей школьники устроили мини-спектакль. В нем разыграли несколько сценок — ситуации, с которыми сталкиваются дети на дороге.

Наталья Ануфриева, инспектор по делам несовершеннолетних Мотовилихинского района ГУ МВД России по г. Перми: «На территории Мотовилихинского района акция проходит третий раз. Школа бизнеса и предпринимательства первый раз принимает участие в данном мероприятии. Цель — предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма».

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