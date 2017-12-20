Пермские школьники напомнили водителям ПДД
Акция «Авариям скажем мы нет!» прошла в Мотовилихинском районе.
Акция «Авариям скажем мы нет!» прошла в Мотовилихинском районе.
Вместо привычного урока ребята вышли на улицу с самыми популярными знаками — это «Пешеходный переход», «Внимание дети», «Жилая зона», «Остановка общественного транспорта». На одном из самых оживленных перекрестков специально для водителей школьники устроили
Наталья Ануфриева, инспектор по делам несовершеннолетних Мотовилихинского района ГУ МВД России по г. Перми: «На территории Мотовилихинского района акция проходит третий раз. Школа бизнеса и предпринимательства первый раз принимает участие в данном мероприятии. Цель — предупреждение детского