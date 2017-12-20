Морозы заставили мэра Фадину и губернатора Буркова обзавестись шапками

Сегодня мэр Оксана Фадина и губернатор Александр Бурков были замечены в теплых головных уборах. Фадина прибыла утром в ПАТП-2 в шубе и новеньком норковом берете небесно-голубого цвета, изящно повернутом на бок.

Оксана Фадина сделала яркий акцент в своем рабочем образе.

Источник: Om1.ru

Отметим, это первое появление Фадиной в головном уборе с момента ее победы на выборах. Ранее градоначальница щеголяла в морозы с непокрытой головой и без шарфа, заставляя общественность всерьез беспокоиться за состояние ее здоровья.

Ранее даже в суровые морозы Фадина игнорировала головные уборы, а порой и шарфы.

Источник: Om1.ru

Видимо, под давлением общественности и морозов первая леди Омска все же сдалась и приобрела берет. Однако на фотографии можно заметить замшевые сапоги на практически плоской и очень тонкой подошве, такую обувь с трудом можно назвать теплой. Впрочем, в служебном автомобиле должна поддерживаться комфортная температура, так что мэр не замерзнет.

Модные перемены продемонстрировал сегодня и врио губернатора Омской области Александр Бурков. На открытие очистных сооружений омского водоканала глава региона заявился в эффектной внушительной шапке-ушанке, очевидно, из соболя.

Шапка Буркова особенно выделялась на фоне головных уборов остальных присутствующих. Так, директор «Водоканала» Сергей Шелест был в легкой кепке, подобным убором покрыл голову и заместитель губернатора, бывший врио мэра Сергей Фролов.

Сергей Шелест (слева), Александр Бурков (посередине), Сергей Фролов (справа).

Источник: Om1.ru

Ранее в такой же кепке был замечен и Бурков, но, судя по всему, руководитель региона, прибывший в Сибирь с Урала, с приходом морозов решил утеплиться.

На врио губернатора легкая кепка, а мэр Фадина вовсе с непокрытой головой.

Источник: Om1.ru

Подобные легкие головные уборы предпочитал и предшественник Александра Буркова Виктор Назаров. Как правило, зимой он носил вязаные шапочки или кепки. При этом бывший губернатор часто появлялся на публике в объемном пуховике, тогда как нынешний глава региона носит довольно тонкую удлиненную куртку.

Утеплившийся Виктор Назаров (справа).