Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
70 стран поддержали резолюцию Украины по Крыму
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Явлинский: Путин сказал, что пора заканчивать конфликт на Украине
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Киев предрек широкомасштабное наступление ополченцев — СМИ
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
46-летняя Лера Кудрявцева вызвала критику фанатов - СМИ
Собчак о семейной жизни: Я боюсь своего мужа
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
14:01 (мск), источник: Om1.ru

Морозы заставили мэра Фадину и губернатора Буркова обзавестись шапками

Омские лидеры под давлением общественности и морозов наконец надели теплые шапки, тогда как раньше губернатор обходился легкой кепкой, а мэр и вовсе не надевала головной убор.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 50% 757 мм рт. ст. 6 м/с

Сегодня мэр Оксана Фадина и губернатор Александр Бурков были замечены в теплых головных уборах. Фадина прибыла утром в ПАТП-2 в шубе и новеньком норковом берете небесно-голубого цвета, изящно повернутом на бок.

Оксана Фадина сделала яркий акцент в своем рабочем образе.

Источник: Om1.ru

Отметим, это первое появление Фадиной в головном уборе с момента ее победы на выборах. Ранее градоначальница щеголяла в морозы с непокрытой головой и без шарфа, заставляя общественность всерьез беспокоиться за состояние ее здоровья.

Ранее даже в суровые морозы Фадина игнорировала головные уборы, а порой и шарфы.

Источник: Om1.ru

Видимо, под давлением общественности и морозов первая леди Омска все же сдалась и приобрела берет. Однако на фотографии можно заметить замшевые сапоги на практически плоской и очень тонкой подошве, такую обувь с трудом можно назвать теплой. Впрочем, в служебном автомобиле должна поддерживаться комфортная температура, так что мэр не замерзнет.

Модные перемены продемонстрировал сегодня и врио губернатора Омской области Александр Бурков. На открытие очистных сооружений омского водоканала глава региона заявился в эффектной внушительной шапке-ушанке, очевидно, из соболя.

Шапка Буркова особенно выделялась на фоне головных уборов остальных присутствующих. Так, директор «Водоканала» Сергей Шелест был в легкой кепке, подобным убором покрыл голову и заместитель губернатора, бывший врио мэра Сергей Фролов.

Сергей Шелест (слева), Александр Бурков (посередине), Сергей Фролов (справа).

Источник: Om1.ru

Ранее в такой же кепке был замечен и Бурков, но, судя по всему, руководитель региона, прибывший в Сибирь с Урала, с приходом морозов решил утеплиться.

На врио губернатора легкая кепка, а мэр Фадина вовсе с непокрытой головой.

Источник: Om1.ru

Подобные легкие головные уборы предпочитал и предшественник Александра Буркова Виктор Назаров. Как правило, зимой он носил вязаные шапочки или кепки. При этом бывший губернатор часто появлялся на публике в объемном пуховике, тогда как нынешний глава региона носит довольно тонкую удлиненную куртку.

Утеплившийся Виктор Назаров (справа).

Источник: Om1.ru
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Омске перестали работать автозаправки
Жители схлестнулись с мэрией Омска из-за строительства физкультурно-оздоровительного комплекса
В работе касс торговых сетей и заправок произошел сбой
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Отстранение российских паралимпийцев от Игр оставлено в силе
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь