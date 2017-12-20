Сезон охоты на лосей закрывается в Нижегородской области 31 декабря

Сезон охоты на все половозрастные группы лосей закрывается в Нижегородской области 31 декабря. Об этом сообщает комитет регионального госохотнадзора.



В течение года охота на лося разрешена в следующие сроки:



— взрослые самцы — разрешена с 1 сентября по 30 сентября;

— все половозрастные группы — открыта с 1 октября по 31 декабря;

— в возрасте до 1 года — открыта с 1 января по 15 января.



Госхотнадзор напоминает, что незаконная охота грозит браконьеру возмещением ущерба, причиненного объектам животного мира в размере от 120 тыс. рублей до 240 тыс. рублей.



Ранее сообщалось о том, что браконьер, убивший 3-летнего лося, задержан в Володарском районе.