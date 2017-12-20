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14:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург ворвался в рейтинг городов с самыми длинными автозаторами

Впервые.

Жители столицы Урала в среднем проводят в пробках 37 минут в сутки и 140 часов в год. С такими показателями Екатеринбург впервые вошел сразу на 52-е место мирового рейтинга городов с самыми длинными пробками, передает «Уралинформбюро».

Утренний час пик увеличивает время в пути екатеринбуржцам на 56%, вечерний — на 68%.

По данным аналитиков, самым сложным днем для уральских автомобилистов стало 9 ноября 2016 года. Тогда Екатеринбург парализовал сильнейший снегопад: за сутки на автомагистралях было зарегистрировано порядка 100 автоаварий. В тот же день произошло обрушение на ЗиКе, в результате которого погибли четыре человека.

Список 390 мегаполисов из 48 стран мира, проанализировав данные GPS, составили специалисты голландской компании TomTom. Москва заняла в рейтинге 13-е место. Столичные жители проводят в пробках 49 минут в сутки и 189 часов в год. На 21-м месте — Санкт-Петербург (47 минут в сутки, 179 часов в год), на 46-м — Новосибирск (37 минут в сутки и 140 часов в год), на 63-м — Нижний Новгород (33 минуты в сутки, 126 часов в год).

Лидером рейтинга стал Мехико. Здесь заторы задерживают автомобилистов на час в сутки и 9,5 суток в год. В ТОП-3 также вошли Бангкок и Джакарта.

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