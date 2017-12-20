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14:23 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи утвердили новые тарифы на погребение безродных и неизвестных

В Сочи утверждены новые тарифы на услуги по погребению умерших, не имеющих родственников или законных представителей.

Источник: ЮГА.ру

На услуги по погребению этой категории граждан, а также покойников без определенного места жительства, чью личность не удалось установить, выделяется 5 тыс. 561 рубль 13 копеек, сообщили в управлении по организации похоронного дела мэрии Сочи.

Оформление документов будет стоить 114 рублей, облачение тела — 705 рублей, предоставление гроба — 1,6 тыс. рублей, перевозка на кладбище или в крематорий — 977 рублей, предоставление и установка похоронного регистрационного знака — 93 рубля. Самые дорогостоящие услуги — это подготовка могилы, захоронение или кремация, они обойдутся более чем в 2 тыс. рублей.

Напомним, в Сочи заброшенные сельскохозяйственные земли отдадут под кладбища. Ранее на 23 кладбищах курорта разрешили делать семейные захоронения.

Как сообщали Юга.ру, в Новокубанском районе на начальника похоронного бюро завели уголовное дело за то, что он требовал деньги за бесплатные услуги.

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