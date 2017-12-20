В день «Алых парусов» алкоголя в Петербурге не будет

ТРЕЗВОСТЬ ПО ПОВОДУ.

Борьба за трезвость выпускников и спортивных болельщиков теперь установлена законом. Парламентарии заботятся об облике культурной столицы и поведении ее жителей в определенные дни. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон о полном запрете продавать алкоголь в праздник «Алых парусов» по всему городу.

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Инициатива была разработана депутатом Заксобрания Петербурга Александром Тетердинко. Еще в сентябре он был вынесен на рассмотрение.

— Мы исходили из того, что в день проведения праздника, к сожалению, постоянно наблюдалась картина массового распития спиртных напитков в Петербурге, в том числе, в центре города. Это объективная реальность и это те картины, которые не красят наш город как культурную столицу. Этому явлению распития, в том числе, способствовало то, что можно было свободно покупать алкоголь в этот день, — рассказал «Комсомолке» Александр Тетердинко о том, почему возникла такая инициатива.

ФУТБОЛ ПОД КВАС.

Теперь поправка об обороте алкогольной продукции вступила в свою силу.

— Запрет призван снизить массовое потребление такой продукции. Конечно, алкоголь можно будет употребить в кафе и ресторанах, но мы полагаем, что это все-таки более культурное времяпрепровождение, — добавил депутат.

Впрочем, ограничение коснется не только выпускников. По новым изменениям в законе придется пересмотреть свои планы и спортивным болельщикам. Теперь в дни проведения футбольных матчей чемпионата России среди команд клубов Премьер-лиги, Кубка России, Лиги Европы UEFA или Лиги чемпионов UEFA не будет продаваться в магазинах в пределах двух километров вокруг стадиона. Запрет будет начинаться за четыре часа до матча и продлится до утра следующего дня.

— Подобный запрет действовал летом этого года во время проведения Кубка Конфедерации. И эта практика показала свою эффективность, поэтому мы и решили ввести эти ограничения, — рассказал Тетердинко.

Этот запрет касается не только крепкого алкоголя, но и легкой алкогольной продукции, если она продается в стеклянной таре. Парламентарии считают это заботой о безопасности граждан, ведь запрет призван защитить горожан и от ситуаций с битыми бутылками.

КСТАТИ.