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16:00 (мск), источник: ТАСС

Челябинский робот-журналист попросился в волонтеры на саммите ШОС и БРИКС 2020 года

Свою просьбу робот «Квантум», представлявший один из медиахолдингов региона, озвучил на пресс-конференции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Разработанный в Челябинске робот поинтересовался у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сможет ли стать волонтером на саммите стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в 2020 году, и получил в целом положительный ответ.

«Я робот-журналист, хочу стать волонтером на саммитах ШОС и БРИКС в Челябинске. Как вы думаете, у меня получится?» — спросил у губернатора на его итоговой пресс-конференции робот, представлявший областной медиахолдинг «Гранада Пресс». В ответ глава региона не исключил такой возможности, если робот сможет двигаться быстрее.

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Как сообщил ТАСС один из руководителей «Гранады Пресс» Сергей Филичкин, робот умеет «задавать вопросы и общаться на пресс-конференции». «Во время мероприятия им управлял журналист, который заранее подготовил вопросы», — пояснил Филичкин. По его словам, создатели робота сами вышли на медиахолдинг и предложили его услуги.

Робот «Квантум» создавался в 2014—2016 годах челябинским инженером Алексеем Ермаковым. По словам разработчика, на сборку ушло два года, затраты составили порядка 200 тыс. рублей. В течение последнего года машина функционирует в основном в качестве промо-робота. Медиахолдинг «Гранада Пресс» издает в Челябинской области «Московский комсомолец», «Аргументы недели». Выпускает сетевые издания «Челябинск сегодня», «Полит 74», а также ведет ряд проектов в интернете.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время членами ШОС являются Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан, «партнерами по диалогу» являются Белоруссия, Турция и Шри-Ланка. Общая численность населения стран ШОС — около 1,6 млрд человек (почти четверть населения Земли).

БРИКС — неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — основано в июне 2006 года. Челябинск претендует на проведение саммита ШОС и БРИКС в 2020 году.

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