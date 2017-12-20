Челябинский робот-журналист попросился в волонтеры на саммите ШОС и БРИКС 2020 года
Свою просьбу робот «Квантум», представлявший один из медиахолдингов региона, озвучил на
Свою просьбу робот «Квантум», представлявший один из медиахолдингов региона, озвучил на
ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Разработанный в Челябинске робот поинтересовался у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сможет ли стать волонтером на саммите
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Как сообщил ТАСС один из руководителей «Гранады Пресс» Сергей Филичкин, робот умеет «задавать вопросы и общаться на пресс-конференции». «Во время мероприятия им управлял журналист, который заранее подготовил вопросы», — пояснил Филичкин. По его словам, создатели робота сами вышли на медиахолдинг и предложили его услуги.
Робот «Квантум» создавался в 2014—2016 годах челябинским инженером Алексеем Ермаковым. По словам разработчика, на сборку ушло два года, затраты составили порядка 200 тыс. рублей. В течение последнего года машина функционирует в основном в качестве
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время членами ШОС являются Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан, «партнерами по диалогу» являются Белоруссия, Турция и
БРИКС — неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — основано в июне 2006 года. Челябинск претендует на проведение саммита ШОС и БРИКС в 2020 году.