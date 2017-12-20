На улице Ельцовская в Новосибирске запретили парковаться
Ограничение ввели для удобства уборки снега.
Ограничение ввели для удобства уборки снега.
Автомобили теперь нельзя оставлять на нечетной стороне улицы Ельцовской. Парковка запрещена на участке от перекрестка с Владимировской до дома номер 7. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, 20 декабря. Ранее авто мешали уборочной технике.
— С 20 января 2018 года запрещается остановка транспорта на нечетной стороне улицы Ельцовскаяна участке от улицы Владимировской до дома по адресу: улица Ельцовская, 7. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Это сделано в целях обеспечения безопасного прохода пешеходов и проезда зимней уборочной техники, — сообщили в
Этой осенью ввели запрет на парковку еще в ряде мест Новосибирска. Машины теперь нельзя оставлять возле остановки «Полевая» в Кировском районе. Ограничение введено и на улице Беловежская возле сквера