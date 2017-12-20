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14:22 (мск), источник: Комсомольская правда

На улице Ельцовская в Новосибирске запретили парковаться

Ограничение ввели для удобства уборки снега.

Источник: Комсомольская правда

Автомобили теперь нельзя оставлять на нечетной стороне улицы Ельцовской. Парковка запрещена на участке от перекрестка с Владимировской до дома номер 7. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, 20 декабря. Ранее авто мешали уборочной технике.

— С 20 января 2018 года запрещается остановка транспорта на нечетной стороне улицы Ельцовскаяна участке от улицы Владимировской до дома по адресу: улица Ельцовская, 7. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Это сделано в целях обеспечения безопасного прохода пешеходов и проезда зимней уборочной техники, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Этой осенью ввели запрет на парковку еще в ряде мест Новосибирска. Машины теперь нельзя оставлять возле остановки «Полевая» в Кировском районе. Ограничение введено и на улице Беловежская возле сквера Сибиряков-Гвардейцев.

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