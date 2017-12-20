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14:21 (мск), источник: VN.ru

Куда сходить с ребенком на новогодних каникулах-2018 в Новосибирске

Расписание новогодних шоу, утренников и детских спектаклей в театрах и концертных залах Новосибирска, а также адреса и расписание работы катков города в течение зимних каникул-2018 — в материале VN.ru.

Если раньше новосибирские театры представляли один новогодний спектакль в течение всех зимних каникул, то на этот раз театры подготовили сразу несколько показов для разных возрастных категорий детей. Детские спектакли в большом количестве будут продолжаться весь январь.

Новогодние шоу

«Новогоднее детское шоу» Сибирского хора — 27, 28 декабря, 6, 7 января (КТЦ «Евразия», ул. Селезнева, 46).

Главная елка Новосибирской области, новогодний утренник «Операция Новый год» — 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января (Новосибирская филармония, государственный концертный зал им. Каца).

Главная елка Сибири-2018, представления 23, 29, 30 декабря, 3, 4, 6, 7 января (Новосибирск — Экспоцентр).

Спектакль-шоу «Снежная королева — новая история» 2, 3, 4, 5 января в КТЦ «Евразия».

«Новогоднее шоу больших световых кукол» 3, 4 января в ДК «Прогресс».

Фьеки-шоу. Долина супергероев 22, 23, 24, 27, 30 декабря, 3, 4, 5, 6 января в ДРТЦ «Лукоморье».

Новосибирский музыкальный театр

«Алиса в стране чудес» (6+), «Сказка про Золушку» (0+), «Кошкин дом» (0+), «Тайна третьей планеты» (6+), «Бременские музыканты» (0+), «Летучий Корабль» (0+), «Карлсон, который живет на крыше» (0+), «Слоненок» (0+).

Театр «Глобус»

«Серебряное копытце» (6+), «Птичка — на счастье!» (0+), «Красная шапочка» (0+), «Каштанка» (6+), «Денискины рассказы» (6+), «Алые паруса» (12+).

Новосибирский областной театр кукол

«Маленький Дед Мороз» (3+), «Новогодние затеи» (+2), «Путешествие в Чукоккалу» (3+), «Русалочка» (5+), «Приключения Буратино» (5+), «Кто сказал “Мяу”?» (3+), «Волшебная лампа Аладдина» (5+).

Театр «Старый дом»

«Снегурочка» (16+), «Морозко» (0+), «Мама-кот» (6+), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+), «День рождения кота Леопольда» (0+).

Театр «Красный факел»

«Веселый Роджер» (7+), «Чиполлино» (5+), «Волшебная лампа Аладдина» (6+), «Терем. Теремок. Теремочек» (0+), «Три Ивана» (5+), «Найти маму» (0+).

Исторический парк «Россия — моя история»

В настоящее время бесплатный вход в исторический парк действует для детей, а с 1 января и до конца 2018 года бесплатный вход организуют и для взрослых. Однако за услуги экскурсовода, если они потребуются, все равно придется заплатить. Схема проезда до парка в материале VN.ru.

Катки Новосибирска

Кроме этого, на территории города работает 27 хоккейных коробок и около 50 катков. Адреса, цены и время работы, а также расписание мастер-классов по катанию на коньках — в материале VN.ru.

Подробную программу новогодних мероприятий в центре Новосибирска и по районам читайте на нашем сайте.

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Куда сходить с ребенком на новогодних каникулах-2018 в Новосибирске
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