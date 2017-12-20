Новый год 2018 Татарстан: Программа новогодних мероприятий

До Нового года осталось меньше двух недель. Улицы и торговые центры Татарстана и Казани уже преобразились к праздникам, а также открылись елочные базары. Местные власти приготовили разнообразную программу развлечений и, конечно же, позаботились о безопасности.

— Перед Новым годом все министерства и ведомства республики будут работать в усиленном режиме, — рассказала помощник президента Татарстана Лейла Фазлеева.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЕЛКА

Одним из самых ярких мероприятий станет Республиканская елка. В этот раз представление посетят более 7 тысяч детей со всего Татарстана. Это отличники учебы, лидеры общественной жизни, победители спортивных соревнований, дети-сироты — учащиеся 7−11 классов. Из них тысяча школьников из Казани.

— Праздничное представление будет идти два часа. В программе представление, в котором задействованы около 1000 артистов, эстрадных певцов, спортсменов, известных творческих и спортивных коллективов республики, — рассказал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

После представления все дети получат подарки.

Кроме того, лучшие ребята отправятся на Кремлевскую елку в Москву. В составе татарстанской делегации 106 детей. Это те, кто нуждается в особой заботе государства, дети сотрудников МВД, получивших ранения при исполнении служебного долга, дети из социальных приютов и детдомов, активисты детских общественных объединений, кадеты, победители предметных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учебы, члены спортивных сборных команд, а также ребята из многодетных семей.

ПЛОЩАДКИ КАЗАНИ

В столице Татарстана откроются более 50 елок, а также несколько площадок, где можно приятно провести время.

Так, во Дворце водных видов спорта, со 2 по 7 января 2018 года будет шоу на воде для всей семьи «Сказка о Царе Салтане».

На Кремлевской набережной развернется сказочный городок, украшенный светодиодными фигурами и различными атрибутами нового года. Там же будет знаменитый километровый каток.

Еще одной развлекательной площадкой решили сделать парк «Черное озеро», который заметно преобразился. Помимо обновления всех зон парка, гостей порадует появление здесь катка площадью 6 тысяч «квадратов».

Открытый каток также будет на территории «Юркин Парка» возле «Казань Арены».

В Горкинско-Ометьевском лесу пройдут семейные и детские мастер-классы, спортивные соревнования. В парке имени Горького можно будет покататься на тюбингах и санях, а также посетить рождественскую ярмарку с сувенирами.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Богатую программу подготовили и для любителей активного отдыха. С 1 по 8 января 2018 года во всех городах и районах Татарстана пройдет около 185 спортивно-массовых мероприятий. Это первенства по различным видам спорта, новогодние состязания по шахматам, шашкам, соревнования по волейболу, настольному теннису. Также будет возможность сдать нормы ГТО.

Во всех районах и городах заработают в полную силу площадки для катаний на коньках, лыжные трассы, где также можно взять на прокат инвентарь.

ЧТО ГОТОВЯТ РАЙОНЫ

— В каждом селе и городе республики работники местных клубов подготовили новогодние музыкально-игровые программы, балы-маскарады. В дни каникул учреждения культуры приглашают детей на свои мероприятия. Это новогодние встречи в музеях, театрализованные мероприятия и новогодние утренники в клубах, новогодние викторины в библиотеках, — рассказал министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.

Например, в Кукморском районе 3 января состоится Районный фольклорный фестиваль «Кукморские валенки», 7 января — Русский фольклорный праздник «Веселое рождество».

В Азнакаевском районе во время каникул запланированы игровые программы для всей семьи «У главной елки», «Рождественские каникулы».