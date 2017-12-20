В Воронеже улицу «отремонтировали» грязью

Источник: Комсомольская правда

О бедах жителей улицы Окружной «Комсомолка» писала не один раз. Напомним, в середине ноября по этой улице к школе № 54 тянули подземные коммуникации. Строители раскопали траншею, уложили кабель. Тут пошел снег, и яму засыпали смесью снега и земли. Во время оттепели грунт просел, дорога раскисла. В грязи начали застревать машины, а пешеходы могли ходить по улице только в резиновых сапогах. Через нашу газету жители Окружной обратились за помощью к чиновникам и фирме, проводившей работы. Люди просили засыпать ямы и грязь. Подрядчик откликнулся. И в среду, 20 декабря, привез на улицу самосвал … земли. Когда экскаватор начал разравнивать этот грунт в лужи, грязи на улице стало в разы больше.

— Вот так помогли! — только и смогли сказать жители, когда увидели этот «ремонт».

Люди преградили трактору путь и потребовали у рабочих прекратить рассыпать землю на дорогу. Начали звонить в управу Левобережного района, приглашая чиновников полюбоваться на работу подрядчика. А вскоре перед рассвирепевшей толпой предстал и представитель строительной конторы. Мужчина рассказал, что по технологии, засыпать траншею нужно было с запасом. Но в этом случае на дороге образовался бы земляной вал.

— Жители просили не делать вала, так как это мешало бы заезду машин во дворы, — рассказал «Комсомолке» представитель строительной фирмы. — По их просьбе мы разровняли грунт. Со временем земля просела и образовались ямы.

Выходит, причина грязи — конфликт интересов. Но почему бы теперь не привести дорогу в божеский вид. Зачем засыпать ямы землей, заведомо зная, что это не только не решит проблему, но только усугубит ее? И на это у строителей есть ответ:

— По договору мы обязаны вернуть дорогу в прежнее состояние. По нормативам обратную засыпку мы выполняем тем те материалом, который здесь был.

А дорога-то на Окружной всегда была грунтовой. Значит, вот и получите грунт. И вот что странно. Все по закону. На все действия есть нормативный документ, предписание. Но как-то не по-человечески.

— У нас на улице живут четыре инвалида, — говорит Валентина Тростянская, местная жительница. — К нам даже скорая не проедет!