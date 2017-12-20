Эксперимент РИАМО: как работает раздельный сбор мусора в Москве и Подмосковье

Источник: РИА "Новости"

Власти Москвы и Подмосковья не первый год пытаются внедрить практику раздельного сбора мусора. Первые специальные контейнеры появились в столице в 2014 году. В подмосковных Мытищах пункты сортировки вторсырья появились еще раньше — в 2009 году, а в 2018 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев планирует ввести раздельный сбор мусора по всей области. Обозреватель РИАМО решил проверить, готовы ли жители Московского региона сортировать мусор и насколько сейчас инфраструктура приспособлена для этого.

Условия и цели эксперимента

Мы попросили трех москвичей и двух жителей Московской области в течение недели собирать мусор по фракциям: бумага, стекло, пластик, металл, несортируемые органические отходы. Участники эксперимента оценивали удобство сортировки мусора в домашних условиях, близость (доступность) пунктов раздельного сбора отходов, заполняемость контейнеров.

Цель эксперимента — определить, насколько приспособлена инфраструктура районов к раздельному сбору отходов, какого мусора собирается больше всего, и готовы ли люди вводить это в практику.

Татьяна, район Соколиная гора (ВАО):

Источник: Из личного архива

«Меня всегда коробило, что в одно помойное ведро попадают очистки, стеклянные бутылки и коробки из-под йогуртов. Поэтому, оказавшись на альпийских курортах, я радостно раскладывала мусор по разным пакетам. Когда в Москве начали появляться первые пункты раздельного сбора отходов, я начала собирать бутылки, пластик, металл и бумагу раздельно.

В районе Ботанический сад, где я жила последние три года, был пункт раздельного сбора мусора от оператора «Хартия». А вот когда я переехала в район Соколиная гора, такого пункта поблизости не оказалось: только точка приема металла, куда относят пивные банки местные бабушки.

Решив участвовать в эксперименте, я морально была готова к тому, что мусор придется относить на МЦК — я заметила, что на платформах установлены контейнеры для сортировки. Небольшие, зато в приличном количестве.

Конечно, я понимала: контейнеры скорее предназначены для пассажиров, а не для массовой сдачи. Но они почти всегда стояли пустые, поэтому я и решила использовать их по назначению. Татьяна

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Итак, я завела на кухне 4 пакета — для пластика, стекла, металлических банок и несортируемых отходов (органика, которая пошла в обычную помойку у дома). По опыту, бумаги в отходах практически не бывает, поэтому отдельный пакет я не заводила. Больше всего набирается пластика: у меня за неделю скопилось целых два пакета! Всю неделю я старательно собирала мусор, а в воскресенье понесла его на МЦК, это 15−20 минут пешком.

Чтобы не шокировать народ, выбрала вечернее время. На станции было почти безлюдно, зато светло. Оказалось, что контейнера для металла там нет, так что консервные банки пришлось выкинуть в несортируемые отходы. Стеклянные бутылки, оставшиеся после приема гостей, ушли в отсек с надписью «Стекло», пара-тройка картонных упаковок и коробки тетра-пак — в «Бумагу». А вот пластика оказалось так много, что я заполнила им целых три отсека — благо, мусорные контейнеры на платформе установлены через каждые 100 метров. Однако отверстия там небольшие, и чтобы впихнуть канистру из-под питьевой воды, пришлось ее кое-как спрессовать.

Источник: Из личного архива

И вот, раскрывая последний пакет с пластиком, я услышала недовольный оклик охранника с противоположной платформы.

«Девушка, нечего тут мусор выбрасывать, выкидывайте там!», — закричал он, указывая мне рукой куда-то в город. Несмотря на мои возражения, что «там» нет раздельного сбора, а «тут» есть, охранник не унимался. Татьяна

Пришлось сесть в поезд, доехать до соседней станции и выбросить оставшийся пластик там. В итоге весь процесс занял больше часа. Позже я обнаружила отдельный контейнер для пластика на помойке в соседнем квартале и теперь ношу пластик туда.

Пивные банки весь наш подъезд относит бабушке с первого этажа, которая их где-то сдает, а вот с консервными — беда.

Будучи фанатом сортировки мусора, я готова делать это постоянно, но лишь при наличии пункта раздельного приема в пешей доступности, так как машины у меня нет. За неделю дома скапливается много пакетов, которые приходится выносить на балкон, что в условиях «однушки» неудобно, а регулярно носить мусор на МЦК — тоже не вариант, ведь я пользуюсь им не всегда. Молодой человек предложил отказаться от пластика и использовать только бумажные пакеты. Но учитывая, что большинство упаковок в супермаркетах пластиковые, это вряд ли это возможно.

Елена, район Метрогородок (ВАО):

Из личного архива

«Наша семья сортирует бытовые отходы не первый год. Весь мусор мы собираем в большие пакеты из магазина, которые находятся на кухне или рядом с ней. Пакет для жестяных банок от кошачьей еды — под мойкой, рядом с мусорным ведром, он собирается за пару недель. Макулатуру упаковываем в бумажные пакеты, коробки из-под обуви и электроприборов. Емкость наполняется также примерно за две-три недели.

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Пакет для пластика висит на ручке кухонной двери: это удобно и доступ к нему свободный. Пластик вместе с пакетом отношу в специальный контейнер, который стоит на мусорной площадке во дворе. Пластик выбрасывается как минимум раз в неделю, иногда чаще. Металл и макулатуру нужно относить за несколько остановок от дома. Если есть время, иду пешком минут 10−15, чаще подъезжаю на машине прямо к месту — тогда вся операция занимает не больше 5−7 минут. Пакет или коробка с макулатурой отправляется сразу оптом в «Бумагу», туда же идут коробки от тортов или пиццы. Банки высыпаются в «Металл», а пакет после этого отправляется в «Пластик». Стекло мы не собираем. Бутылки от воды, в основном, пластиковые, алкоголь почти не употребляем. Если появляются стеклянные бутылки, то просто отношу их к контейнеру во дворе, там их прибирают дворники. Батарейки и сгоревшие лампы отношу в оранжевый контейнер рядом с офисом.

Светлана, район Аэропорт (САО):

Источник: Из личного архива

«Сложностей со сдачей мусора у нас не возникло — пункт раздельного приема находится в соседнем дворе. Там можно сдать пластик, стекло, бумагу, железные банки. Наш район обслуживает компания «Эколайн», за последние пару лет она установила в городе много пунктов приема. До этого приходилось ездить по городу в поисках контейнеров.

Процесс раздельного сбора мусора значительно облегчают заранее подготовленные пакеты. Мы не стали складывать весь мусор в одно место, а сразу начали сортировать по пакетам. Остается только донести их до пункта и высыпать. Светлана

Мы с мужем собираем бумагу, стекло, пластик, алюминиевые банки и пакеты тетрапак. Под мусор на балконе мы приспособили большие бумажные пакеты. Конечно, они занимают свободное место, но мы не отказались бы от этой идеи, даже если бы жили в квартире поменьше.

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В бумагу идет картон, журналы, упаковки от бытовой химии. Стекло и пакеты тетрапак предварительно ополаскиваем и сушим, пластик при сдаче тоже должен быть чистым. Я придумала полезный лайфхак для сбора полиэтиленовых пакетов, которых накапливается очень много: их удобно утрамбовывать в большую канистру из-под воды и прямо в ней сдавать.

Самая большая проблема — это утилизация тары тетрапак, ее почти нигде не принимают и не перерабатывают. Раз в полгода мы отвозим ее на машине в специальный пункт приема «Сфера экологии» на «Курской». Раздельный сбор у нас уже в практике. Мы выбрасываем мусор раз в 3−4 недели. За месяц обычно набирается 3−4 кг бумаги и 4−5 кг стекла, пластика, жестяных банок.

Татьяна, Московская область, г. о. Мытищи:

Источник: Из личного архива

«Центр по сбору мусора в нашей квартире — кухня. На одной двери висит пакет для пластика и стекла. Около холодильника стоит пакет для бумаги. Потом все это выносится в решетчатые контейнеры у дома. Консервные банки идут в сортируемый сухой мусор.

В нашем городе практически в каждом дворе давно стоят правильные контейнеры. На них — две наклейки «Стекло и пластик» и «Алюминиевые банки, газеты, журналы».

К сожалению, далеко не все жители читают, что написано на наклейках. Поэтому в контейнеры часто летит и другой мусор. А все потому, что в городе так и не сделали программу оповещения. Татьяна

Очень интересно, сортируют ли вообще мусор, который скапливается в решетчатых контейнерах?

Насколько я знаю, если оставлять картон рядом с мусоркой, специальная машина приедет и заберет его. Но я это узнала случайно, никаких объявления рядом нет. Раньше контейнер для бумаги стоял рядом со зданием горадминистрации, а сейчас ее выкидывают в сухой мусор.

Заметила, что многие жители по старинке оставляют стеклянную тару у помойки. Но это неправильно: в пунктах сбора стеклотары ее уже не принимают. А вот с жестяными банками — другая история. Пообщавшись с местными бомжами, я выяснила, что за большой пакет жестяных банок дают 30 рублей. Так что пакеты с металлом можно смело ставить у помойки: знающие люди их заберут и сдадут.

Кроме того, в нашей семье — два ребенка, поэтому остро стоит вопрос со старой одеждой, очень неприятно относить ее на помойку. Хочется, чтобы в городе появился хотя бы один пункт приема старых вещей и ветоши.

Анастасия, Московская область, г. о. Мытищи:

Источник: Из личного архива

«Когда я узнала про эксперимент, то с удовольствием согласилась поучаствовать, так как многие мои подруги сортируют мусор, и мне давно хотелось попробовать.

Хотя у нас во дворе стоят специальные контейнеры, мы ими не пользуемся. Многие соседи кидают туда все подряд, потому что просто не знают, какой мусор туда нужно выбрасывать.

Все начиналось хорошо. В первый день я честно сортировала мусор, для этого заранее подготовила несколько пакетов из супермаркета, поставив их на пол в кухне. Но уже на второй день я сбилась и стала выбрасывать все в один пакет, надеясь, что потом рассортирую все это на пункте раздельного сбора. Через три дня пакет с мусором начал резко пахнуть на всю квартиру, в итоге я просто выбросила его в общую помойку. К сожалению, эксперимент я провалила.

Понимаю, что к этому вопросу нужно подходить серьезно, но для человека, работающего в Москве, это большая нагрузка.

Каждый день я трачу по три часа на дорогу, возвращаюсь домой поздно, фактически чтобы поспать, и у меня одно желание — поесть и отдохнуть, так что ни сил, ни времени на сортировку мусора просто не остается.

Возможно, если бы я работала в городе, мой эксперимент оказался бы более удачным. Надеюсь ввести это в практику в будущем, но сейчас я точно переоценила свои возможности.

Выводы

Источник: РИАМО

Из пяти участников эксперимента трое готовы сортировать мусор и дальше, причем это те люди, которые уже практиковали раздельный сбор. Один человек готов ввести сортировку отходов в повседневную практику, если в пешей доступности от дома появятся специальные контейнеры, еще один участник вообще не справился с экспериментом.