На ул. Сергеева в Калининграде установят новые дорожные знаки
В Калининграде 8 января 2018 года установят новые дорожные знаки на ул. Сергеева. Об этом сообщает
В Калининграде 8 января 2018 года установят новые дорожные знаки на ул. Сергеева. Об этом сообщает
В районе домов № 2 и 4 на Сергеева установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Новшество вводится «в целях обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного движения транспортных средств», пояснили в администрации.