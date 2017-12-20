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17:11 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Сергеева в Калининграде установят новые дорожные знаки

В Калининграде 8 января 2018 года установят новые дорожные знаки на ул. Сергеева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В районе домов № 2 и 4 на Сергеева установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Новшество вводится «в целях обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного движения транспортных средств», пояснили в администрации.

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