В Ростове-на-Дону под Новый год сыграют десятки свадеб

Источник: Комсомольская правда

Как рассказала газете «Комсомольская правда-Ростов» директор Городского (Кировского) ЗАГС Любовь Пузикова, в субботу, 30 декабря, там поженят три десятка пар. Торжественные церемонии начнутся с 11:00 и будут идти шесть часов подряд. А вот несколько лет назад — регистрация длилась до самой ночи — тогда 31 декабря выпало на субботу.

Известно, что среди брачующихся не только молодежь — те, кто решил в первые создать семью, но и пары с опытом супружеской жизни. В честь праздника им предложат сфотографироваться у двух наряженных елей, установленных по обе стороны золотой лестницы: по ней молодожены входят в новую жизнь.