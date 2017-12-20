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16:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону под Новый год сыграют десятки свадеб

Новый год — Новая жизнь. Для некоторых пар, которые решили связать себя узами Гименея в последние дни уходящего года, это стало девизом.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказала газете «Комсомольская правда-Ростов» директор Городского (Кировского) ЗАГС Любовь Пузикова, в субботу, 30 декабря, там поженят три десятка пар. Торжественные церемонии начнутся с 11:00 и будут идти шесть часов подряд. А вот несколько лет назад — регистрация длилась до самой ночи — тогда 31 декабря выпало на субботу.

Известно, что среди брачующихся не только молодежь — те, кто решил в первые создать семью, но и пары с опытом супружеской жизни. В честь праздника им предложат сфотографироваться у двух наряженных елей, установленных по обе стороны золотой лестницы: по ней молодожены входят в новую жизнь.

— Это год посвящен детям, — сказала в завершении разговора Любовь Борисовна. — И я хочу пожелать, чтобы в 2018-м наши семьи пополнились детскими голосами, а в доме царили мир и согласие. А в новогоднюю ночь пусть все загадывают желание!

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