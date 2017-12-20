Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Исполняя роль Ивана Грозного, Александр Михайлов впал в кому
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Как ездить по снегу и льду, чтобы не попасть в аварию
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Основатель «МММ» решил баллотироваться в президенты России
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
12Лесные пожары в Калифорнии
17:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Единственный в России: В Калининградском зоопарке появился гигантский муравьед

В Калининградский зоопарк прибыл из Парижа гигантский муравьед по кличке Лектор. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Муравьед Лектор родился в Праге в январе прошлого года, содержаться он будет в вольере слева от Зеленого лабиринта. Зимой наблюдать за животным посетители смогут через большие смотровые окна.

Гигантского муравьеда зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению этого вида (EEP) Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA).

Сейчас Калининградский зоопарк — единственный зоопарк в России, где содержатся эти животные. В настоящее время ближайшие зоопарки, имеющие в коллекции этот вид — Варшавский и Познаньский (Польша).

Согласно архивным данным, в Калининградском зоопарке ранее никогда не содержались муравьеды. Однако, в издании 1903 г. «Зоопарки Европы» (автор — C.V.A. Peel) имеется упоминание о том, что в коллекции Кёнигсбергского зоопарка этот вид присутствовал.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как 10-летний мальчик из России попал в «Звездные войны»
Историк Александр Зданович: «Создание ВЧК было импровизацией»
Массовый кассовый сбой устранен: ритейл потерял 2,5 млрд рублей
Росавиация сократила число чартеров на новогодние праздники
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Отстранение российских паралимпийцев от Игр оставлено в силе
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьми
Спорт
Отказу вернуть права российским паралимпийцам дали объяснение Россия не предоставила доказательств, опровергающих выводы из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь