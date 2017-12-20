Единственный в России: В Калининградском зоопарке появился гигантский муравьед

Муравьед Лектор родился в Праге в январе прошлого года, содержаться он будет в вольере слева от Зеленого лабиринта. Зимой наблюдать за животным посетители смогут через большие смотровые окна.

Гигантского муравьеда зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению этого вида (EEP) Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA).

Сейчас Калининградский зоопарк — единственный зоопарк в России, где содержатся эти животные. В настоящее время ближайшие зоопарки, имеющие в коллекции этот вид — Варшавский и Познаньский (Польша).