Единственный в России: В Калининградском зоопарке появился гигантский муравьед
В Калининградский зоопарк прибыл из Парижа гигантский муравьед по кличке Лектор. Об этом сообщает
В Калининградский зоопарк прибыл из Парижа гигантский муравьед по кличке Лектор. Об этом сообщает
Муравьед Лектор родился в Праге в январе прошлого года, содержаться он будет в вольере слева от Зеленого лабиринта. Зимой наблюдать за животным посетители смогут через большие смотровые окна.
Гигантского муравьеда зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению этого вида (EEP) Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA).
Сейчас Калининградский зоопарк — единственный зоопарк в России, где содержатся эти животные. В настоящее время ближайшие зоопарки, имеющие в коллекции этот вид — Варшавский и Познаньский (Польша).
Согласно архивным данным, в Калининградском зоопарке ранее никогда не содержались муравьеды. Однако, в издании 1903 г. «Зоопарки Европы» (автор — C.V.A. Peel) имеется упоминание о том, что в коллекции Кёнигсбергского зоопарка этот вид присутствовал.