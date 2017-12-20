В воздухе над Средним Уралом превышена норма вредных веществ

Превышение нормы содержания вредных веществ в воздухе зафиксировано в нескольких городах Свердловской области. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Нормы нарушены в Нижнем Тагиле, Ревде, Серове и Полевском. В воздухе над городами слишком много диоксида азота. Самые высокие показатели зафиксированы в Верхней Пышме. Кроме того, там превышена норма содержания оксида азота. Эти вещества способны вызывать кислотные дожди и раздражение слизистых у человека. Двуокись азота воздействует на легкие, уменьшает содержание в крови гемоглобина.