Источник: AP 2017

В период новогодних праздников в Омске ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщает администрация города.

В городской администрации сообщили, что в Омске в период новогодних праздников ограничат продажу алкогольной продукции. Ограничить продажу алкоголя обязывать соответствующий закон Омской области.

Отметим, что закон запрещает продажу алкоголя в Омске во время проведения массовых мероприятий. Так, алкоголь нельзя продавать за два часа до проведения мероприятия и в течение двух часов после его окончания в радиусе 50 метров.