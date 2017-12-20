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15:27 (мск), источник: АиФ Омск

В период новогодних праздников в Омске ограничат продажу алкоголя

Продавать алкоголь нельзя в местах проведения массовых мероприятий.

Источник: AP 2017

В период новогодних праздников в Омске ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщает администрация города.

В городской администрации сообщили, что в Омске в период новогодних праздников ограничат продажу алкогольной продукции. Ограничить продажу алкоголя обязывать соответствующий закон Омской области.

Отметим, что закон запрещает продажу алкоголя в Омске во время проведения массовых мероприятий. Так, алкоголь нельзя продавать за два часа до проведения мероприятия и в течение двух часов после его окончания в радиусе 50 метров.

Напомним, что в Омске состоится обширная праздничная новогодняя программа. Гуляния начнутся уже 22 декабря. Программу торжеств откроет новогодний праздник в микрорайоне «Большие Поля». Омская мэрия запустила онлайн-карту, где отмечены места, где пройдут праздничные мероприятия. Ознакомиться с местами, где ограничат продажу алкоголя можно здесь.

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