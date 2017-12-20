В период новогодних праздников в Омске ограничат продажу алкоголя
Продавать алкоголь нельзя в местах проведения массовых мероприятий.
Продавать алкоголь нельзя в местах проведения массовых мероприятий.
В период новогодних праздников в Омске ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщает администрация города.
В городской администрации сообщили, что в Омске в период новогодних праздников ограничат продажу алкогольной продукции. Ограничить продажу алкоголя обязывать соответствующий закон Омской области.
Отметим, что закон запрещает продажу алкоголя в Омске во время проведения массовых мероприятий. Так, алкоголь нельзя продавать за два часа до проведения мероприятия и в течение двух часов после его окончания в радиусе 50 метров.
Напомним, что в Омске состоится обширная праздничная новогодняя программа. Гуляния начнутся уже 22 декабря. Программу торжеств откроет новогодний праздник в микрорайоне «Большие Поля». Омская мэрия запустила