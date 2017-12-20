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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Москва, Петербург и Севастополь смогут решить, кому ездить по «выделенкам»

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право исполнительным властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя решать, кому разрешено движение по выделенной полосе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

Как сообщается в пояснительной записке к документу, его главная цель — установить дополнительные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Документом предлагается наделить органы исполнительной власти городов федерального значения правом самим выбирать, какие транспортные средства (ТС) будут ездить по выделенной полосе. Так, к полномочиям органов исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя относится утверждение перечня транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, имеющих, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн, которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

Кроме того, документ наделяет должностных лиц органов госнадзора правом доступа к тахографу, установленному на ТС для контроля за оснащением транспорта данным прибором и соблюдением водителями норм времени управления ТС и отдыха.

Помимо этого, документ наделяет должностные лица органов госнадзора правом доступа к тахографу, установленному на ТС в целях осуществления контроля за оснащением транспорта данным прибором и соблюдением водителями норм времени управления ТС и отдыха.

Ранее в ходе заседания ГД законопроект был возвращен во второе чтение для принятия поправки, а затем принят в третьем чтении. Как пояснял на заседании глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев, ранее было предусмотрено, что устанавливать тахографы муниципальный пассажирский транспорт обязывает приказ Минтранса.

«Это регулярные городские и пригородные перевозки»
Москвичев

Он также отмечал, что будет необходимо установить тахографы почти на 370 тысяч автобусов, затраты на это составят 18−20 миллиардов рублей. «На 2018−2019 годы денег в бюджете нет, тогда приняли решение, чтобы внести поправку», — говорил Москвичев.

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