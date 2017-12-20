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17:28 (мск), источник: Вести.Ru

Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ

Владимир Путин потребовал навести порядок в системе платежей за содержание и обслуживание жилья и установить предельные параметры возможных изменений тарифов.

Эта тема была затронута на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Речь идет об увеличении платежей за содержание, обслуживание жилья, которые, в отличие от коммунальных, не регулируются на федеральном уровне, — цитирует президента ТАСС. — Мы уже говорили неоднократно о этом. Необходимо навести порядок в этой сфере, давно уже пока».

В ходе большой пресс-конференции президента России глава государства высказал мнение, что необходимо «отрезать» управляющие компании от «денежного потока», так как они не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются в том числе с ресурсоснабжающими организациями. Соответствующий законопроект уже есть и прошел первое чтение.

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