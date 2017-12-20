Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ

Эта тема была затронута на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Речь идет об увеличении платежей за содержание, обслуживание жилья, которые, в отличие от коммунальных, не регулируются на федеральном уровне, — цитирует президента ТАСС. — Мы уже говорили неоднократно о этом. Необходимо навести порядок в этой сфере, давно уже пока».