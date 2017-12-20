10 самых странных древних животных

Представьте себе многоножку, длиной в два человеческих роста. Или змею, способную проглотить крокодила. Или стрекозу с крыльями под 60 см. Или рыбу длиной 12 метров с неким подобием циркулярной пилы во рту. Но все они существовали в ту или иную эпоху, а их останки были найдены палеонтологами. Эти существа выглядели настолько странно и невероятно, что если бы их показали в некоем аналоге «Парке юрского периода», то скорее всего зрители обвинили бы сценаристов в чересчур богатом воображении. Но геликоприоны, меганевры и артроплевры действительно когда-то плавали, летали и ползали по планете. О вымерших и таких необычных созданиях вам напомнит видео от студии «Мастерская настроения».