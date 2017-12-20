Открытие колеса обозрения в Иркутске перенесли на июнь 2018 года

Торжественное открытие колеса обозрения на острове малом Конном в Иркутске перенесли на июнь 2018 года. Изменения связаны с тем, что Красноярский завод задержал поставку оборудования на 1,5 месяца, рассказал начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Инвестор хотел открыть колесо обозрения к Новому году, но его подвел завод, который изготавливает оборудование для аттракциона.

На сегодняшний момент часть оборудования пришла, также часть должна прийти на следующей неделе. После этого начнется монтаж, который завершится во второй половине февраля 2018 года. Соответственно, проведут технические испытания и далее колесо обозрения подготовят к сдаче комиссии Ростехнадзора, — рассказал Виталий Барышников.