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15:56 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Смольный закупил 20 новых автобусов для перевозки детей

Машины приобретены за счет бюджета.

Новые автобусы для перевозки организованных групп детей поступают в Петербург, сообщает «Петербургский дневник».

«В этом году партию из 20 автобусов (10 на 45 и 10 на 55 посадочных мест) за счет средств бюджета закупил Комитет по транспорту. По итогам аукциона специальную колонну для детских перевозок “Пассажиравтотранса” пополнят автобусы туристического класса VOLGABUS-5285. В декабре вся партия прибудет в город на Неве», — рассказали в организации.

Автобусы оборудованы двигателем высокого экологического стандарта Евро-5.

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