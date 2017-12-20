Смольный закупил 20 новых автобусов для перевозки детей

«В этом году партию из 20 автобусов (10 на 45 и 10 на 55 посадочных мест) за счет средств бюджета закупил Комитет по транспорту. По итогам аукциона специальную колонну для детских перевозок “Пассажиравтотранса” пополнят автобусы туристического класса VOLGABUS-5285. В декабре вся партия прибудет в город на Неве», — рассказали в организации.