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16:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре на один вечер изменят движение пять трамваев

21 декабря с 22:00 до 5:00 22 декабря трамваи № 5, 8, 15, 21, 22 поменяют свой маршрут.

Источник: Комсомольская правда

— На замену участка пути по улице Московской потребуется семь часов. Работы ведутся только в ночной период, чтобы минимизировать неудобства для горожан, — рассказали в департаменте транспорта и организации дорожного движения администрации Краснодара.

Трамваи № 5 пойдут не до привычной конечной остановки «ул. Солнечная», а по маршруту № 2 до улицы Декабристов и обратно либо по своему маршруту, либо в Восточное депо.

Трамваи маршрута № 8 проследуют до улицы имени Островского, а далее также по «второму» маршруту.

Трамваи маршрута № 15 с 21:40 будут идти также, как и восьмой трамвай. После остановки Декабристов они пойдут по Садовой в Западное депо.

Трамваи маршрута № 21 с 21:00 будут следовать от ЮМР по обычной трассе до остановки «КубГТУ», далее, минуя улицу Московскую, до улицы Декабристов.

Трамваи маршрута № 22 с 21:20 проследуют до остановки «ул. Декабристов» и обратно по своему маршруту.

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