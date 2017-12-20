Жителей Крутых Ключей и Мехзавода на сутки оставят без воды

В частности, закупать бутылки с водой и набирать воду в тазы и кастрюли придется жителям микрорайонов Крутые Ключи, Шведская Слобода, Новая Самара и поселков Мехзавод и Козелки. К счастью, воды не будет всего сутки. Как пишет 63.ru, холодное водоснабжение для проведения плановых работ отключат в следующий вторник, 26 декабря, в 10:00, а вернут в среду, 27 декабря, в 8:00.