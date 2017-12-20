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15:53 (мск), источник: Индикатор

Бедняки оказались мудрее среднего класса

Представители «нижних» слоев населения проявляют большую мудрость в ситуациях межличностных конфликтов, чем люди со средним достатком, они непредвзяты и учитывают интересы других.

Источник: AP 2017

Статья с результатами работы, в которой ученые это выяснили, опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Канадские психологи сравнивали суждения людей о конфликтных ситуациях. Были учтены такие факторы как социальный класс, место жительства и различные ситуации. В результате оказалось, что более богатые люди и проживающие в более густонаселенных районах принимают менее «мудрые» решения. Также негативно на качестве ответов сказались ситуации, в которых участвовали люди с высоким социальным статусом. «Мудростью» исследователи называли способность непредвзято, с «интеллектуальной скромностью» подходить к решению проблем, принимая во внимание точки зрения различных людей.

«Нас не удивляет влияние культуры на такие характеристики интеллекта, как IQ, способность выполнять задания самостоятельно и фокусирование на себе как противоположность рассмотрения точек зрения других, — говорит ведущий автор Игорь Гроссман из Университета Ватерлоо. — Поскольку мы как социум продолжаем концентрироваться на независимости и правах среднего класса, то вместе с тем жертвуем мудростью и способностью рассуждать в пользу более эгоцентричного населения».

Используя данные крупномасштабных опросов и лабораторные исследования, авторы смогли показать, что выросшие в стесненных финансовых обстоятельствах люди учитывают то, как их решения влияют на окружающих, в особенности на тех, кто от них зависим.

В качестве примеров того, как такое поведение положительно влияет на окружающих, авторы приводят общества Китая, Кореи и Японии. Также они отмечают, что полученные результаты применимы только к межличностным отношениям, а не к межгрупповым, таким как, например, политика.

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 Бедняки оказались мудрее среднего класса
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