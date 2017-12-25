Гонка технологий. Как искусственный интеллект помогает бизнесу
Крупные компании вкладывают в системы с искусственным интеллектом в России сотни миллионов долларов. Что они надеются получить от машинного обучения?
Крупные компании вкладывают в системы с искусственным интеллектом в России сотни миллионов долларов. Что они надеются получить от машинного обучения?
Внедрение ИИ к 2030 году даст прирост мирового ВВП на 14%, то есть примерно $15,7 трлн, по данным PwC. Консалтеры отмечают, что это больше, чем нынешний суммарный объем промышленного производства Китая и Индии. Согласно результатам исследования Teradata, подавляющее большинство крупных компаний (80%) инвестируют в технологии искусственного интеллекта, а согласно прогнозам Gartner к 2020 г. они будут присутствовать практически во всех новых программных продуктах и сервисах.
В России объем рынков применения искусственного интеллекта и машинного обучения в 2017 году составил около 700 млн рублей, но к 2020 г. до 28 млрд рублей, согласно исследованию TAdviser и системного интегратора «Инфосистемы Джет». Директор по разработке и внедрению компании «Инфосистемы Джет» считает, что причины применения ИИ меняются с соображений следования моде на экономическую оправданность: «Появилась возможность экономически эффективно применять ИИ в широких областях». Правда пока примеры, представленные на RAIF не впечатляют. Будущее кроется в повседневных мелочах. Драйверами применения ИИ стали финансовая область, страхование и ретейл.
Исследователи сообщили, что лидером по количеству проектов остается финансовая отрасль. Здесь технологии позволяют снизить издержки, минимизировать риски, предотвратить фрод, проверять заемщиков, оценивать их платежеспособность, осуществлять прогнозирование
В ретейле основное направление внедрений искусственного интеллекта связано с обслуживанием клиентов, оптимизацией логистики, инвентаризацией складских запасов, снижением затрат и прогнозированием спроса. Среди примеров из ретейла была представлена компания «М. Видео», которая внедрила у себя технологии искусственного интеллекта для улучшения клиентского сервиса через
Чтобы увеличить конверсию за счет возврата ушедших посетителей и повысить отклик от маркетинговых рассылок, компания внедрила решение на базе машинного обучения, которое определяет оптимальное время взаимодействия с клиентом для совершения покупки. В частности применяется механизм, который анализирует предпочтения других покупателей. По словам, директора по информационным технологиям «М. Видео» Сергея Сергеева, в результате этих и ряда других мер по оптимизации работы сайта интернет продажи за 9 месяцев выросли на 30%, а конверсия посетителей в покупателей — на 10%.
В страховании искусственный интеллект применяется для управления документооборотом, обработки клиентских данных, селекции рисков, борьбы с мошенничеством, определения персонализированных страховых услуг и распределения страховых выплат. В России среди лидеров этого сегмента можно выделить компанию «Альфа Страхование», которая одна из первых внедрила элементы ИИ для решения главной проблемы страхового рынка — мошенничества при урегулировании убытков. Система, анализируя данные страховых случаев ОСАГО, в том числе клиентские данные, это позволяет выделить среди общего количества сомнительных случаев те, в которых действительно существует вероятность мошенничества со стороны клиента, для последующего проведения расследований. Это помогает выявить мошенничество и отгородить остальных клиентов от дополнительных трат.
«Мы можем наблюдать, как на рынке страхования происходит революция — от объектного подхода, когда раньше мы пытались по группам клиентов агрегировать факторы, то есть всем людям с одинаковым возрастом, стажем, машиной
Директор по продажам отраслевых решений Yandex Data Factor Константин Горбач представил кейсы в промышленности, в первую очередь, внедрение искусственного интеллекта на магнитогорском металлургическом комбинате. Запущенное решение помогает принять решение по диапазону химического состава сырья для стали для оптимизации качества и себестоимости продукции. Заявленная эффективность составила около 5%. Далее, по подобной модели компания внедрила искусственный интеллект в производство шоколада и экстракцию золота. Окупаемость таких проектов, по данным разработчика, составляет 6−9 месяцев.
Как отмечают эксперты, несмотря на высокий потенциал роста рынка, в России практическое внедрение технологий тормозят достаточно высокие инвестиции в проекты при существующих сомнениях в финансовой отдачи. Помимо этого, для развития