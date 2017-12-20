Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018

«В постановлении правительства Российской Федерации… слова “срок завершения строительно-монтажных работ — 2017 год” исключить», — отмечается в документе.

Согласно документам, опубликованным на сайте кабмина РФ, в 2018 году на строительство стадиона к ЧМ в Самаре будет выделено 598 миллионов рублей, в Нижнем Новгороде — 714 миллионов рублей, Волгоград в 2018 году получит чуть больше 482 миллионов рублей, Ростов-на-Дону — 387,5 миллиона рублей, Екатеринбург — 241 миллион рублей. Самая крупная сумма будет выделена Саранску — 921,6 миллиона рублей.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщал, что в целом подготовка к турниру 2018 года проходит по графику, вопросы есть по аренам в Калининграде и Самаре.