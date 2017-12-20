Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
САМАРА, 20 дек — РИА Новости. Кабмин утвердил перенос сроков сдачи стадионов к чемпионату мира по футболу в Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде,
САМАРА, 20 дек — РИА Новости. Кабмин утвердил перенос сроков сдачи стадионов к чемпионату мира по футболу в Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде,
«В постановлении правительства Российской Федерации… слова “срок завершения
Согласно документам, опубликованным на сайте кабмина РФ, в 2018 году на строительство стадиона к ЧМ в Самаре будет выделено 598 миллионов рублей, в Нижнем Новгороде — 714 миллионов рублей, Волгоград в 2018 году получит чуть больше 482 миллионов рублей,
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Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,