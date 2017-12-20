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16:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области утвердили минимальный размер взноса на капремонт в 2018 году

Льготы для неработающих пенсионеров старше 70 лет продолжат действовать.

Источник: РИА "Воронеж"

Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области установил минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2018 году в размере 6,6 рублей/кв. м. Таким образом, размер уплаты взносов останется на уровне 2017 года, сообщила пресс-служба регионального Фонда капремонта в среду, 20 декабря.

Фонд капитального ремонта напомнил, что в 2018 году продолжит действовать социальная поддержка в виде денежной компенсации расходов на уплату взноса для граждан, достигших возраста 70 и 80 лет. В частности, 50%-ную компенсацию получат: одинокие и неработающие собственники 70 лет и старше; собственники, проживающие в составе семьи, члены которой достигли 70 лет. Компенсацию в размере 100% получат: Одинокие и безработные собственники квартир 80 лет и старше; собственники, проживающие в составе семьи, члены которой достигли 80 лет.

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В случае неполной или несвоевременной уплаты взносов на капремонт задолженность будут взыскивать в принудительном порядке. При этом должникам придется помимо долга выплатить начисленную пеню и судебные издержки регионального оператора. В связи с этим в Фонде рекомендовали погашать образовавшуюся задолженность в досудебном порядке и своевременно оплачивать взносы.

Контекст

Собираемость взносов на капремонт в Воронежской области составила 90% за январь ноябрь 2017 года. Показатель превысил среднероссийский уровень собираемости взносов. В 2016 году за капремонт заплатили около 88,2% жителей Воронежской области.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов по региону обслуживает 460 тыс. лицевых счетов, присвоенных помещениям в многоэтажках. Помимо квартир, в реестр помещений включили 7,3 тыс. нежилых помещений, из которых 5,1 тыс. принадлежат физическим лицам, около 2,2 тыс. — юридическим лицам.

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