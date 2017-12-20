Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Совместный проект ВЭБа и Росреестра по учету и регистрации недвижимости в РФ на базе блокчейна планируется запустить в январе 2018 г.
Совместный проект ВЭБа и Росреестра по учету и регистрации недвижимости в РФ на базе блокчейна планируется запустить в январе 2018 г.
Участие в нем приняли первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов, Председатель ВЭБа Сергей Горьков, заместитель министра экономического развития — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, руководитель федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, представители ведомств и негосударственных организаций. В ходе совещания обсуждались основные задачи проекта, а также возможные сроки его поэтапного запуска.
Игорь Шувалов подчеркнул, что необходимо полноценно запустить работу
«ВЭБ пилотирует 6 проектов на блокчейне, но проект с Росреестром сейчас самый большой и важный. Старт запланирован в январе 2018 г. База данных недвижимости из Росреестра будет выгружаться в блокчейн, а люди получат возможность к ней обращаться. Интерфейс доступа будет устроен таким образом, что пользователи будут видеть и понимать
«Многие страны заявили о намерениях внедрить блокчейн в систему регистрации недвижимости, а мы уже приступаем к этому в январе. Мы хотим протестировать технологию, оценить ее преимущества для потребителей услуг Росреестра. Из очевидных плюсов это неизменность сведений, прозрачность и скорость транзакций. Кроме того, Росреестр изучает возможности применения технологий машинного обучения для автоматической правовой экспертизы сделок. В совокупности с технологией блокчейн в недалеком будущем это может изменить контуры всех государственных информационных ресурсов», — заявила Виктория Абрамченко.
«Технология блокчейн способна защитить данные от злоупотреблений и облегчает контроль над ними. Она позволит гражданам удаленно получать юридически значимые услуги, бизнесу — снизить издержки на контрольные мероприятия, правительству — стать более технологичным и в целом