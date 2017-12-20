Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь человека
«Девочка с большими глазами»: СМИ о судьбе Натальи Вавиловой
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Валерия разрисовала лысину Иосифа Пригожина под елочный шар
Молодые россияне почти перестали бывать в ночных клубах
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
12Лесные пожары в Калифорнии
17:27 (мск), источник: Вести.Ru

Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г

Совместный проект ВЭБа и Росреестра по учету и регистрации недвижимости в РФ на базе блокчейна планируется запустить в январе 2018 г.

Участие в нем приняли первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов, Председатель ВЭБа Сергей Горьков, заместитель министра экономического развития — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, руководитель федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, представители ведомств и негосударственных организаций. В ходе совещания обсуждались основные задачи проекта, а также возможные сроки его поэтапного запуска.

Игорь Шувалов подчеркнул, что необходимо полноценно запустить работу блокчейн-решения для учета и регистрации недвижимости до внесения изменений в законодательство. «Важно, чтобы новая система была удобна гражданам и сокращала их затраты. В цифровой экономике нужно уметь предоставлять комплекс услуг, объединяя частные и государственные сервисы в одной точке», — подчеркнул первый вице-премьер.

«ВЭБ пилотирует 6 проектов на блокчейне, но проект с Росреестром сейчас самый большой и важный. Старт запланирован в январе 2018 г. База данных недвижимости из Росреестра будет выгружаться в блокчейн, а люди получат возможность к ней обращаться. Интерфейс доступа будет устроен таким образом, что пользователи будут видеть и понимать блокчейн-составляющую базы», — рассказал председатель ВЭБа Сергей Горьков.

«Многие страны заявили о намерениях внедрить блокчейн в систему регистрации недвижимости, а мы уже приступаем к этому в январе. Мы хотим протестировать технологию, оценить ее преимущества для потребителей услуг Росреестра. Из очевидных плюсов это неизменность сведений, прозрачность и скорость транзакций. Кроме того, Росреестр изучает возможности применения технологий машинного обучения для автоматической правовой экспертизы сделок. В совокупности с технологией блокчейн в недалеком будущем это может изменить контуры всех государственных информационных ресурсов», — заявила Виктория Абрамченко.

«Технология блокчейн способна защитить данные от злоупотреблений и облегчает контроль над ними. Она позволит гражданам удаленно получать юридически значимые услуги, бизнесу — снизить издержки на контрольные мероприятия, правительству — стать более технологичным и в целом по-новому выстроить процессы и управлять информацией. У технологии блокчейн есть потенциал снижения затрат на инфраструктуру при повышении надежности и безопасности», — отметила представитель секретариата Игоря Шувалова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Студенты занялись сексом на площади ради лайков. Видео
Руки-базуки снимутся в порно, если не отвалятся. Видео
Массовый кассовый сбой устранен: ритейл потерял 2,5 млрд рублей
Росавиация сократила число чартеров на новогодние праздники
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Отстранение российских паралимпийцев от Игр оставлено в силе
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьми
Спорт
Отказу вернуть права российским паралимпийцам дали объяснение Россия не предоставила доказательств, опровергающих выводы из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь