Руководство МФЦ не подтвердило информацию о незаконных зачислениях в детсад

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Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти обнаружила некорректное внесение данных в информационную систему «Е-услуги. Образование». По ним получалось, что детей сотрудников МВД зачисляли в детский сад вне очереди. То же самое было и с ребенком сотрудницы следственного отдела МВД России по Ставропольскому району.

Как сообщает и.о. директора МАУ «МФЦ» Тольятти Екатерина Зубанова, ошибка в системе не привела к незаконному получению мест в детсадах.

— В обоих случаях имело место ошибочное проставление внеочередной льготы вместо первоочередной, — прокомментировала руководитель.

Сейчас все неточности устранили. Всех заявителей, имеющих льготы, проверят дополнительно.