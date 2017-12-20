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17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Руководство МФЦ не подтвердило информацию о незаконных зачислениях в детсад

Это была системная ошибка.

Источник: Reuters

Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти обнаружила некорректное внесение данных в информационную систему «Е-услуги. Образование». По ним получалось, что детей сотрудников МВД зачисляли в детский сад вне очереди. То же самое было и с ребенком сотрудницы следственного отдела МВД России по Ставропольскому району.

Как сообщает и.о. директора МАУ «МФЦ» Тольятти Екатерина Зубанова, ошибка в системе не привела к незаконному получению мест в детсадах.

— В обоих случаях имело место ошибочное проставление внеочередной льготы вместо первоочередной, — прокомментировала руководитель.

Сейчас все неточности устранили. Всех заявителей, имеющих льготы, проверят дополнительно.

Напомним, нарушения обнаружила прокуратура Комсомольского района г. Тольятти. В адрес директора тольяттинского МФЦ внесли представление. По закону дети сотрудников правоохранительных органов имеют право на первоочередное зачисление в дошкольные учреждения.

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