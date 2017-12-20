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17:32 (мск), источник: ТАСС

В Крыму могут создать войсковое казачье общество в 2018 году

Советник главы Республики Крым по вопросам казачества Антон Сироткин отметил, что до этого необходимо внести в госреестр окружные казачьи общества Крыма и Севастополя.

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Крымское войсковое казачье общество планируют создать в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС в среду советник главы Республики Крым по вопросам казачества Антон Сироткин, отметив, что до этого необходимо внести в госреестр окружные казачьи общества Крыма и Севастополя.

«У нас вот-вот Крымское окружное казачье общество будет внесено в госреестр, документы уже сданы в Минюст России, и я надеюсь, что до конца года, в крайнем случае до февраля, мы завершим эту работу. Следующий шаг — это Севастопольский округ (Севастопольское окружное казачье общество — прим. ТАСС) <…> Далее — это общий крымский, вместе с Севастополем, казачий круг, на котором будет приниматься решение о создании войскового общества. В следующем году, я думаю, вопрос однозначно должен решиться», — сказал он после заседания интеграционного комитета «Россия — Донбасс».

Интеграционный комитет «Россия — Донбасс» — постоянно действующая общественная структура, работа которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда в нем приняли участие главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором интеграционного комитета выступает депутат Госдумы Андрей Козенко.

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