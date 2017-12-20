В Крыму могут создать войсковое казачье общество в 2018 году
Советник главы Республики Крым по вопросам казачества Антон Сироткин отметил, что до этого необходимо внести в госреестр окружные казачьи общества Крыма и Севастополя.
Советник главы Республики Крым по вопросам казачества Антон Сироткин отметил, что до этого необходимо внести в госреестр окружные казачьи общества Крыма и Севастополя.
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Крымское войсковое казачье общество планируют создать в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС в среду советник главы Республики Крым по вопросам казачества Антон Сироткин, отметив, что до этого необходимо внести в госреестр окружные казачьи общества Крыма и Севастополя.
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Интеграционный комитет «Россия — Донбасс» — постоянно действующая общественная структура, работа которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда в нем приняли участие главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором интеграционного комитета выступает депутат Госдумы Андрей Козенко.