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18:05 (мск), источник: Вести Иркутск

Новогодний праздник для особенных детей провели в Иркутском районе

На новогодней «ёлке» побывали маленькие жители Иркутского района.

На сцене сказочные персонажи, а из зала за действием следят десятки пар восторженных глаз. На волшебную ёлку в Оёк съехались особенные дети. У многих тяжёлые диагнозы. Но сегодня на личиках любопытство и радость.

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— Там была Кикимора, очень мне понравилось, очень-очень! — говорит Настя Иванова.

Детей с ограниченными возможностями здоровья в Иркутском районе — около 350. Мэрия старается сделать жизнь этих ребят более радостной и комфортной.

— В начальной Уриковской школе мы сделали блок с пандусами, с поручнями, со стульями, со столами. Чтобы им удобно заниматься было. Приезжают даже люди из других регионов — посмотреть, что мы сделали для этих детей, — говорит мэр Иркутского района Леонид Фролов.

К новому учебному году там планируют купить специальный автобус. А сегодня все ребята, приглашенные на ёлку, получили сладкие подарки.

— Что ты загадаешь на Новый год себе?
— Чтобы я ходила…

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