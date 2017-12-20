Новогодний праздник для особенных детей провели в Иркутском районе
На новогодней «ёлке» побывали маленькие жители Иркутского района.
На новогодней «ёлке» побывали маленькие жители Иркутского района.
На сцене сказочные персонажи, а из зала за действием следят десятки пар восторженных глаз. На волшебную ёлку в Оёк съехались особенные дети. У многих тяжёлые диагнозы. Но сегодня на личиках любопытство и радость.
— Там была Кикимора, очень мне понравилось,
Детей с ограниченными возможностями здоровья в Иркутском районе — около 350. Мэрия старается сделать жизнь этих ребят более радостной и комфортной.
— В начальной Уриковской школе мы сделали блок с пандусами, с поручнями, со стульями, со столами. Чтобы им удобно заниматься было. Приезжают даже люди из других регионов — посмотреть, что мы сделали для этих детей, — говорит мэр Иркутского района Леонид Фролов.
К новому учебному году там планируют купить специальный автобус. А сегодня все ребята, приглашенные на ёлку, получили сладкие подарки.
— Что ты загадаешь на Новый год себе?
— Чтобы я ходила…