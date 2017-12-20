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16:59 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области сохраняется штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

Ночью в горах и низинах температура воздуха опустится до минус 28 градусов.

Источник: dostup1.ru

ГУ МЧС по Челябинской области вновь сообщает о штормовом предупреждении — в четверг, 21 декабря, на юге области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на семь градусов ниже климатической нормы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на чрезвычайное ведомство.

По данным Челябинского Гидрометцентра, завтра в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в низинах минус 28, в северных районах минус 10−15. Днем столбики термометров поднимутся до 10 со знаком «минус», в низинах — максимум до 17-ти. Ветер западный, юго-западный с порывами до 12 метров в секунду.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, экологическая обстановка в регионе остается напряженной: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

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