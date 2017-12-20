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17:20 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

На Новый год волгоградцев ждет сухая и морозная погода

До конца года осталось менее двух недель. Чем порадует волгоградцев в эти дни погода? Под снегом или дождем мы встретим Новый 2018 год?

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 49% 760 мм рт. ст. 6 м/с

По прогнозам синоптиков, небольшой мороз сохранится вплоть до конца 2017 года. Начиная с пятницы, 22 декабря, и до вторника, 26 декабря, Волгоград присыплет снежком, местами переходящим в дождь.

Со второй половины вторника и до пятницы, 29 декабря, установится совершенно ясная и солнечная погода. Температура воздуха от ­­- 1С днем до — 11С ночью. Кроме того, 25 и 26 декабря ожидаются сильные порывы ветра, до 17 м/с.

В ночь на самый волшебный зимний праздник, с 31 декабря на 1 января, в Волгограде будет стоять сухая морозная погода, до — 10С. Восточный ветер, с небольшими порывами до 11 м/с. Давление 748 мм. рт. ст.

Днем 1 января погода сохранится примерно такой же, как и в прошлогодний день, однако обеспокоится лекарством стоит тем, кто подвержен влиянию магнитных бурь. Так как 1 и 2 января ожидается умеренный уровень магнитных бурь.

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