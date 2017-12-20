Зимний паводок проходит на Нижегородской ГЭС

На 15:00 20 декабря 2017 года боковая приточность к Нижегородскому гидроузлу достигла 1 250 кубометров в секунду при норме 262 кубометра. В соответствии с указанием Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР) среднесуточный расход воды через ГЭС составил 2,95 тысячи кубометров в секунду. Уровень воды в нижнем бьефе повысился до нехарактерной для декабря отметки 70,11 м, отметка верхнего бьефа — 83,8 м.