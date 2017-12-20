Зимний паводок проходит на Нижегородской ГЭС
Зимний паводок проходит на Нижегородской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»). Об этом
Зимний паводок проходит на Нижегородской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»). Об этом
Причиной паводка стала
На 15:00 20 декабря 2017 года боковая приточность к Нижегородскому гидроузлу достигла 1 250 кубометров в секунду при норме 262 кубометра. В соответствии с указанием Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР) среднесуточный расход воды через ГЭС составил 2,95 тысячи кубометров в секунду. Уровень воды в нижнем бьефе повысился до нехарактерной для декабря отметки 70,11 м, отметка верхнего бьефа — 83,8 м.
Нижегородская ГЭС работает в штатном режиме, пропуск воды производится исключительно через работающие гидроагрегаты. По прогнозам специалистов, боковая приточность и, соответственно, уровень нижнего бьефа снизятся при наступлении устойчивой морозной погоды.
Предыдущий зимний паводок, также