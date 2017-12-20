Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Исполняя роль Ивана Грозного, Александр Михайлов впал в кому
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь человека
«Девочка с большими глазами»: СМИ о судьбе Натальи Вавиловой
Россиянин по прозвищу Пахом намерен баллотироваться в президенты
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
Киев предрек широкомасштабное наступление ополченцев — СМИ
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
12Лесные пожары в Калифорнии
16:45 (мск), источник: Sputnik

МВД: в Узбекистане уровень преступности в 2017 году снизился на 14,6%

Снижению уровня преступности поспособствовало усиление профилактических мер, считают в Министерстве внутренних дел.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Узбекистане уровень преступности за январь-ноябрь 2017 года снизился на 14,6%, в том числе по линии уголовного розыска — на 8,7%, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам начальника отдела профилактики правонарушений МВД Узбекистана подполковника Даврона Азизова, этому способствовало усиление ряда профилактических мер. В частности, была проведена работа с ранее судимыми лицами, состоящими на учете, безработными гражданами, а также теми, кто после длительного отсутствия возвращается в Узбекистан.

Читайте также
Кражи и мошенничества стали самыми популярными видами преступлений в Узбекистане

«Всего за 11 месяцев этого года в Узбекистане было совершено 65 758 преступлений. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года их было более 77 тысяч. Среди совершенных преступлений львиная доля, или более 40%, приходится на кражи и мошенничества», — рассказал правоохранитель.

При этом он добавил, что для профилактики данных видов преступлений разработаны «дорожные карты» по каждой махалле. На основании их каждое преступление анализируется исходя из того, как оно совершено, кем и где, для дальнейшей профилактики.

По данным МВД, за указанный период снижение наблюдается по всем видам преступлений. Так, преступность со стороны молодежи сократилась на 11%, со стороны женщин — на 13%, со стороны ранее судимых граждан — на 10%.

Одним из направлений профилактики, принесших хорошие результаты, стало привлечение к административной ответственности родителей тех студентов и учащихся, кто регулярно пропускает занятия. Всего за это время было проведено более 160 тысяч рейдов в учебные заведения. Это помогло выявить порядка 94 тысяч злостных прогульщиков.

Отделаться разъяснительными беседами не удалось ни самим учащимся, ни их родителям. За невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей в отношении порядка 16 тысяч семей были приняты административные меры.

Отдельная работа велась в махаллях инспекторами профилактики, благодаря чему в свыше чем 1070 сходах граждан не было совершено ни одного преступления. Также для профилактики преступлений и правонарушений на местах было организовано около 6 тысяч выездных судов.

Кроме того, за этот период было выявлено 380,4 тысячи административных правонарушений, раскрыто 740 преступлений прошлых лет, задержано свыше тысячи разыскиваемых преступников.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Узбекистане в коррупции подозреваются более полутора тысяч чиновников
Сенат согласовал госбюджет на 2018 год с профицитом в 0,02% ВВП
Массовый кассовый сбой устранен: ритейл потерял 2,5 млрд рублей
Росавиация сократила число чартеров на новогодние праздники
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Отстранение российских паралимпийцев от Игр оставлено в силе
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьми
Спорт
Отказу вернуть права российским паралимпийцам дали объяснение Россия не предоставила доказательств, опровергающих выводы из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь