В Казани временно закрывается движение автотранспорта по ул. Песочная
(Город Казань KZN.RU, 20 декабря). В Казани до 17 января будет частично закрыта проезжая часть ул. Песочная, на участке от ул. Пихтовая до ул. Колхозная.
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(Город Казань KZN.RU, 20 декабря). В Казани до 17 января будет частично закрыта проезжая часть ул. Песочная, на участке от ул. Пихтовая до ул. Колхозная.
Это связано с устройством приямков под
Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.