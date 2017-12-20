В Казани временно закрывается движение автотранспорта по ул. Песочная

В Казани временно закрывается движение автотранспорта по ул. Песочная

(Город Казань KZN.RU, 20 декабря). В Казани до 17 января будет частично закрыта проезжая часть ул. Песочная, на участке от ул. Пихтовая до ул. Колхозная.