«Витязь» и «Богатырь» прокатят петербуржцев по маршруту № 100
Новые трамваи выйдут на один из самых популярных городских маршрутов.
Новые трамваи выйдут на один из самых популярных городских маршрутов.
Новенькие трамваи с героическими былинными названиями выходят на один из самых популярных городских маршрутов. Трамвайная линия за номером сто соединяет две станции метро. И в новых низкопольных вагонах жители города на Неве смогут проехать по Проспекту Просвещения.
«Витязь-М» и «Богатырь», созданные «ПК Транспортные системы» пополнят ряды трамваев повышенной вместимости «Витязь» и УКВЗ.
«Богатырь» — это трамвайная премьера 2017 года. Примечательно то, что производитель представил его именно в Северной столице. Его особенность — широкий пассажирский салон, который отличается большой вместимостью.
А вот «Витязи» уже курсируют по Петербургу. От своих рогатых собратьев «Витязь-М» отличается модульной кабиной водителя, которую конструировали, учитывая мировую практику, а также задней площадкой вагона, в создании которой также учитывались последние тенденции.