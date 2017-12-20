«Витязь» и «Богатырь» прокатят петербуржцев по маршруту № 100

Источник: Комсомольская правда

Новенькие трамваи с героическими былинными названиями выходят на один из самых популярных городских маршрутов. Трамвайная линия за номером сто соединяет две станции метро. И в новых низкопольных вагонах жители города на Неве смогут проехать по Проспекту Просвещения.

«Витязь-М» и «Богатырь», созданные «ПК Транспортные системы» пополнят ряды трамваев повышенной вместимости «Витязь» и УКВЗ.

«Богатырь» — это трамвайная премьера 2017 года. Примечательно то, что производитель представил его именно в Северной столице. Его особенность — широкий пассажирский салон, который отличается большой вместимостью.