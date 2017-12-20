Калининградские заключенные сделали Сталина из янтаря и показали депутатам
Заключенные женской колонии общего режима № 4 в пос. Колосовка изготовили из янтаря два бюста Иосифа Сталина, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Заключенные женской колонии общего режима № 4 в пос. Колосовка изготовили из янтаря два бюста Иосифа Сталина, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Большой бюст даже возили в Москву на другую выставку, пояснили представители колонии. Маленький бюст стоит 700 рублей. Они также отметили, что при желании могут изготовить из янтаря и бюст Владимира Путина.