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17:50 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградские заключенные сделали Сталина из янтаря и показали депутатам

Заключенные женской колонии общего режима № 4 в пос. Колосовка изготовили из янтаря два бюста Иосифа Сталина, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

Большой бюст даже возили в Москву на другую выставку, пояснили представители колонии. Маленький бюст стоит 700 рублей. Они также отметили, что при желании могут изготовить из янтаря и бюст Владимира Путина.

Мини-выставка работ заключенных прошла в областной думе в рамках круглого стола о возможностях производственного сектора регионального УФСИН. Также руководство колонии отправило на выставку другие янтарные изделия, еду и одежду, сделанные руками заключенных.

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