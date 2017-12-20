Как украсят Ростов-на-Дону к Новому году?
В муниципалитете Ростова обещают оформить город к Новому году и Рождеству
В муниципалитете Ростова обещают оформить город к Новому году и Рождеству
В городе установят более 200 украшенных искусственных елей, в каждом районе будет от 25 до 40 нарядных деревьев.
Главную городскую ёлку по традиции смонтировали у входа в парк имени Максима Горького.
Официальное открытие лесной красавицы состоится 29 декабря в 16 часов. Известно, что гостей открытия ожидает грандиозное пиротехническое шоу.
Помимо украшенных елей и традиционной иллюминации ростовчан ждут более 60 различных новогодних мероприятий: концерты, выставки, театрализованные представления,
Свои праздничные сюрпризы отдыхающим готовит каждый парк.