В Краснодаре запретят разворот на пересечении улиц Красной и Бабушкина
Таким образом власти южной столицы пытаются разгрузить центр города и спасти его от пробок.
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Таким образом власти южной столицы пытаются разгрузить центр города и спасти его от пробок.
Знаки, запрещающие разворот на пересечении улиц Красной и Бабушкина в сторону Одесской, должны были установить в среду.
Юлия Шестак узнала мнение водителей на этот счет.