Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Исполняя роль Ивана Грозного, Александр Михайлов впал в кому
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь человека
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Явлинский: Путин сказал, что пора заканчивать конфликт на Украине
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
Ветеран-афганец указал украинцу истинную причину ухода русских
Названы самые сексуальные женщины России
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
В Сети Запада сравнили фигуры гимнасток РФ и США
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
17:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре запретят разворот на пересечении улиц Красной и Бабушкина

Таким образом власти южной столицы пытаются разгрузить центр города и спасти его от пробок.

Знаки, запрещающие разворот на пересечении улиц Красной и Бабушкина в сторону Одесской, должны были установить в среду.

Юлия Шестак узнала мнение водителей на этот счет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Студенты занялись сексом на площади ради лайков. Видео
Руки-базуки снимутся в порно, если не отвалятся. Видео
Массовый кассовый сбой устранен: ритейл потерял 2,5 млрд рублей
Росавиация сокращает число чартеров на новогодние праздники
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Опубликован логотип, под которым Россия может выступить на ОИ
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьми
Спорт
Паралимпийцы не поедут в Пхенчхан с флагом. И вот почему Решение МПК еще на месяц оставить в силе отстранение ПКР, скорее всего, значит: наши паралимпийцы будут лишены права выступать на Играх в Пхенчхане с флагом и гимном
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь