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18:01 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде открылся фестиваль «Горьковская елка»

Гостям обещают встречи с Дедом Морозом, сказочными героями, много новогодней музыки и необычные ледовые фотозоны.

Источник: РИА "Новости"

20 декабря в Нижнем Новгорода открылся фестиваль «Горьковская елка». Как сообщалось ранее, фестиваль пройдет на трех площадках.

«На праздничной площади до 7 января будут открыты резиденция Деда Мороза с мультфильмами и новогодней музыкой, необычные ледовые фотозоны: елка с игрушками внутри, сани Деда Мороза, творческая фотозона», — говорят в городской администрации.

Нижегородцы смогут гулять, делать фотографии, кататься на горке и смотреть мультфильмы. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут «Горьковские Чтения».

Вход на фестиваль свободный. Подробная программа мероприятия, время работы локаций уточняйте на сайте.

Напомним, что отличительной чертой Горьковских ёлок всегда была благотворительность: для гостей устраивали чаепитие с калачами и пряниками, а бездомным раздавали тёплые вещи.

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