В Нижнем Новгороде открылся фестиваль «Горьковская елка»
Гостям обещают встречи с Дедом Морозом, сказочными героями, много новогодней музыки и необычные ледовые фотозоны.
Гостям обещают встречи с Дедом Морозом, сказочными героями, много новогодней музыки и необычные ледовые фотозоны.
20 декабря в Нижнем Новгорода открылся фестиваль «Горьковская елка». Как сообщалось ранее, фестиваль пройдет на трех площадках.
«На праздничной площади до 7 января будут открыты резиденция Деда Мороза с мультфильмами и новогодней музыкой, необычные ледовые фотозоны: елка с игрушками внутри, сани Деда Мороза, творческая фотозона», — говорят в городской администрации.
Нижегородцы смогут гулять, делать фотографии, кататься на горке и смотреть мультфильмы. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут «Горьковские Чтения».
Вход на фестиваль свободный. Подробная программа мероприятия, время работы локаций уточняйте на сайте.
Напомним, что отличительной чертой Горьковских ёлок всегда была благотворительность: для гостей устраивали чаепитие с калачами и пряниками, а бездомным раздавали тёплые вещи.