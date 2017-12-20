В Нижнем Новгороде открылся фестиваль «Горьковская елка»

Источник: РИА "Новости"

20 декабря в Нижнем Новгорода открылся фестиваль «Горьковская елка». Как сообщалось ранее, фестиваль пройдет на трех площадках.

«На праздничной площади до 7 января будут открыты резиденция Деда Мороза с мультфильмами и новогодней музыкой, необычные ледовые фотозоны: елка с игрушками внутри, сани Деда Мороза, творческая фотозона», — говорят в городской администрации.

Нижегородцы смогут гулять, делать фотографии, кататься на горке и смотреть мультфильмы. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут «Горьковские Чтения».

Вход на фестиваль свободный. Подробная программа мероприятия, время работы локаций уточняйте на сайте.