В Самарской области с итоговым сочинением справились 98,4% школьников

«Зачет» по сочинению получили 12 860 участников (98,4%), за итоговое изложение все 306 участников получили «зачет».
Для своего сочинения 49,2% школьников выбрали тему «Могут ли быть оправдания у измены?». На втором месте по популярности была тема «Какую роль в судьбе человека может сыграть трусливый поступок?», ее выбрали 28,4% учеников. 11,4% написали сочинение на тему «Согласны ли вы с утверждением Б. Л. Пастернака: “Надо ставить себе задачи выше своих сил”?», 6,2% — «Когда равнодушие бывает показным?», и 4,8% — на тему «Конфликт поколений как общественная проблема».
207 участников, получивших «незачет» по итоговому сочинению, а также не явившиеся по уважительной причине, смогут написать итоговое сочинение (изложение) в дополнительные сроки — 7 февраля и 16 мая 2018 года.