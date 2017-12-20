В Самарской области с итоговым сочинением справились 98,4% школьников

Для своего сочинения 49,2% школьников выбрали тему «Могут ли быть оправдания у измены?». На втором месте по популярности была тема «Какую роль в судьбе человека может сыграть трусливый поступок?», ее выбрали 28,4% учеников. 11,4% написали сочинение на тему «Согласны ли вы с утверждением Б. Л. Пастернака: “Надо ставить себе задачи выше своих сил”?», 6,2% — «Когда равнодушие бывает показным?», и 4,8% — на тему «Конфликт поколений как общественная проблема».