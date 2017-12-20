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18:33 (мск), источник: Volga News

В Самарской области с итоговым сочинением справились 98,4% школьников

В Самарской области, 6 декабря, 13 373 участника написали итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщают в областном министерстве образования и науки.

«Зачет» по сочинению получили 12 860 участников (98,4%), за итоговое изложение все 306 участников получили «зачет».

Для своего сочинения 49,2% школьников выбрали тему «Могут ли быть оправдания у измены?». На втором месте по популярности была тема «Какую роль в судьбе человека может сыграть трусливый поступок?», ее выбрали 28,4% учеников. 11,4% написали сочинение на тему «Согласны ли вы с утверждением Б. Л. Пастернака: “Надо ставить себе задачи выше своих сил”?», 6,2% — «Когда равнодушие бывает показным?», и 4,8% — на тему «Конфликт поколений как общественная проблема».

207 участников, получивших «незачет» по итоговому сочинению, а также не явившиеся по уважительной причине, смогут написать итоговое сочинение (изложение) в дополнительные сроки — 7 февраля и 16 мая 2018 года.

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