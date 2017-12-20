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18:05 (мск), источник: Популярная механика

Почему мы переживаем дежавю

По статистике, примерно 70% людей знакомо переживание дежавю. Долгое время полагалось, что данный феномен связан с ложными воспоминаниями, однако прошлогоднее исследование показало, что это не так: группа специалистов во главе с Акирой О’Коннором (Akira O’Connor) из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) разработала особый метод для исследования феномена дежавю в лабораторных условиях.

Источник: Pixabay

В новой технике применяется стандартный метод для выявления ложных воспоминаний, сообщает издание New Scientist. Он включает сообщение человеку списка связанных между собой слов — например, кровать, подушка, ночь — кроме ключевого, общего для них слова (в данном случае — слова «сон»). Когда затем человека спрашивают об услышанных словах, он, как правило, верит, что слышал и слово «сон» — это и есть ложное воспоминание.

Чтобы создать ощущение дежавю, специалисты спросили у участников эксперимента, слышали ли они слова, начинающие на букву «с». Испытуемые отвечали, что нет, не слышали.

Когда же затем у них спрашивали, слышали ли они слово «сон», люди, естественно, понимали, что не могли слышать (раз оно начинается на «с»), однако оно им все же казалось знакомым. По словам О’Коннора, испытуемые отчитывались о странном переживании — о дежавю.
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При этом ученые исследовали мозг 21 участника эксперимента с помощью фМРТ. Можно было бы ожидать, что во время переживания феномена будут активироваться такие участки мозга, участвующие в работе с воспоминаниями, как гиппокамп, однако дело обстояло иначе. Специалисты обнаружили, что при дежавю «включались» лобные доли головного мозга, участвующие в процессе принятия решений.

Как предположил О'Коннор на презентации результатов исследования в ходе прошлогодней конференции International Conference on Memory в Будапеште (Венгрия), лобные доли, вероятно, «проверяют» воспоминания и «посылают» сигналы, если наблюдается некоторая «ошибка» — конфликт между тем, что мы действительно переживаем, и тем, что думаем, что переживаем.

Таким образом, если результаты верны, можно предположить, что переживание дежавю — это своего рода свидетельство, что система проверки воспоминаний (в мозге человека) «работает исправно» и что вероятность неверно вспомнить пережитые события будет ниже.
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Это также коррелирует с тем, что мы уже знаем о следствиях старения, сказывающихся на памяти, — дежавю чаще переживается молодыми людьми и сходит на нет у пожилых, с ухудшением памяти (возможно, человеку как бы становится сложней обнаружить «ошибки» памяти).

Что же касается людей, вообще не испытывающих дежавю, то, по словам О’Коннора, возможно, они обладают более совершенной мнемонической системой. У них могут просто не возникать «ошибки» памяти и потому отсутствовать триггер для данного феномена, добавляет исследователь.

При этом ученые отмечают, что пока неизвестно, приносит ли дежавю какую-либо пользу. Возможно, переживание феномена делает людей более осторожными, так как они меньше доверяют собственной памяти. Однако, как подчеркивают специалисты, этому пока нет достоверных свидетельств.

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