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18:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Центр Воронежа на несколько минут погрузится в темноту

В это время администрация протестирует новогоднее представление.

Источник: Reuters

Сегодня вечером центр Воронежа на несколько минут погрузится в темноту. Об этом в студии радио «КП» рассказал руководитель управления культуры города Андрей Харитонов.

Дело в том, что 20 декабря, сотрудники мэрии вместе с правоохранительными органами проведут репетицию праздничного видео-мэппинга на фасаде Никитинской библиотеки. Так как для показа необходима темнота, подсветку центра города отключат ненадолго.

— Пугаться не стоит. Электричества не будет несколько минут, — добавил Андрей Васильевич.

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