Источник: Reuters

Сегодня вечером центр Воронежа на несколько минут погрузится в темноту. Об этом в студии радио «КП» рассказал руководитель управления культуры города Андрей Харитонов.

Дело в том, что 20 декабря, сотрудники мэрии вместе с правоохранительными органами проведут репетицию праздничного видео-мэппинга на фасаде Никитинской библиотеки. Так как для показа необходима темнота, подсветку центра города отключат ненадолго.