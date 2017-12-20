Центр Воронежа на несколько минут погрузится в темноту
В это время администрация протестирует новогоднее представление.
В это время администрация протестирует новогоднее представление.
Сегодня вечером центр Воронежа на несколько минут погрузится в темноту. Об этом в студии радио «КП» рассказал руководитель управления культуры города Андрей Харитонов.
Дело в том, что 20 декабря, сотрудники мэрии вместе с правоохранительными органами проведут репетицию праздничного
— Пугаться не стоит. Электричества не будет несколько минут, — добавил Андрей Васильевич.