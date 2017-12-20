Кратковременные отключения телерадиовещания возможны в Нижнем Новгороде

Возможные отключения связаны с проведением работ на нижегородской телебашне. Согласно совместному проекту Нижегородского филиала и областного правительства телебашня к ЧМ-2018 превратится в «Волго-Окский маяк».



На телебашне будет установлена современная система освещения, позволяющая «заливать» инженерное сооружение различными цветами и воспроизводить множество динамических световых сценариев.



По словам директора Нижегородского филиала РТРС Михаила Небольсина, создание современной архитектурно-художественной подсветки позволит обогатить визуальный образ ночного города, превратить телебашню в новую городскую достопримечательность, вызывающую интерес у нижегородцев и гостей ЧМ-2018.



По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться в Центр консультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС по телефону +7 (831) 245−2015.