Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь человека
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Отменен приговор учителю за призыв вернуть Крым России
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
В Сети Запада сравнили фигуры гимнасток РФ и США
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
18:42 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Кратковременные отключения телерадиовещания возможны в Нижнем Новгороде

21, 22, 25, 26 и 27 декабря с часу ночи до 5 утра в Нижнем Новгороде возможно ограничение вещания эфирных телеканалов и радиостанций, трансляцию которых осуществляет филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Источник: Reuters

Возможные отключения связаны с проведением работ на нижегородской телебашне. Согласно совместному проекту Нижегородского филиала и областного правительства телебашня к ЧМ-2018 превратится в «Волго-Окский маяк».

На телебашне будет установлена современная система освещения, позволяющая «заливать» инженерное сооружение различными цветами и воспроизводить множество динамических световых сценариев.

По словам директора Нижегородского филиала РТРС Михаила Небольсина, создание современной архитектурно-художественной подсветки позволит обогатить визуальный образ ночного города, превратить телебашню в новую городскую достопримечательность, вызывающую интерес у нижегородцев и гостей ЧМ-2018.

По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться в Центр консультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС по телефону +7 (831) 245−2015.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Студенты занялись сексом на площади ради лайков. Видео
Руки-базуки снимутся в порно, если не отвалятся. Видео
Массовый кассовый сбой устранен: ритейл потерял 2,5 млрд рублей
Росавиация сокращает число чартеров на новогодние праздники
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Опубликован логотип, под которым Россия может выступить на ОИ
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьми
Спорт
Паралимпийцы не поедут в Пхенчхан с флагом. И вот почему Решение МПК еще на месяц оставить в силе отстранение ПКР, скорее всего, значит: наши паралимпийцы будут лишены права выступать на Играх в Пхенчхане с флагом и гимном
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Хельсинки отказались от строительства большой мечети
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь