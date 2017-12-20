Не то окно: ошибки знаменитостей в интернете

Как знаменитости ошибались в интернете и что из этого получалось — в обзоре РБК.

Предприниматель Илон Маск

Источник: AP 2017

19 декабря Илон Маск выложил свой номер телефона в Twitter. Предприниматель собирался отправить его техническому директору компании Oculus, но ошибся. Он быстро удалил написанное, но журналисты ​Bloomberg успели позвонить. После гудков включился автоответчик и проиграл отрывок из саундтрека к видеоигре God of War: «С помощью богов вы сделали это. Каким-то образом вы добрались до меня. Я вас поздравляю и выражаю уважение». ​

Актер Чарли Шин

Источник: AP 2017

В декабре 2011 года свой номер по ошибке выложил в Twitter американский актер Чарли Шин. Он переписывался в соцсети с певцом Джастином Бибером, которому и было адресовано сообщение с номером, случайно оказавшееся на главной странице аккаунта Шина. В течение нескольких минут на актера обрушился шквал звонков, он получил около 2 тыс. текстовых сообщений.



Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон

Источник: AP 2017

В ноябре 2013 года Дэвид Кэмерон, занимавший пост премьер-министра Великобритании, подписался в Twitter на страницу элитного агентства эскорт-услуг Carltons of London. «Раньше процесс подписки был автоматизирован и аккаунт Кэмерона сам по себе подписывался на всех тех, кто подписан на него», — пояснил Би-би-си представитель британского правительства. Результатом такой массовой автоматической подписки стало то, что на тот момент Кэмерон «читал» новости почти 370 тыс. человек, отметил собеседник Би-би-си. В распространенном пресс-службой премьер-министра коммюнике отметили, что подписка Кэмерона на обновления эскорт-агентства не означает, что он пользуется такими услугами.

Теннисистка Серена Уильямс

Источник: AP 2017

В апреле 2017 года теннисистка Серена Уильямс случайно сообщила о своей беременности в Snapchat, выложив фотографию с подписью «20 недель». «Я просто сохранила фото, но вы же сами знаете, что такое социальные сети — достаточно нажать не ту кнопку и… Мне нечасто звонят, поэтому 30 минут спустя я удивилась 4 пропущенным звонкам».

Певица Кэти Перри

Источник: AP 2017

В апреле 2015 года свой номер телефона случайно «засветила» на выложенном в Instagram и Twitter видеоролике американская певица Кэти Перри. Она снимала ролик с участием своей собаки, на ошейнике которой был четко различим номер владелицы. Ролик вскоре был удален, однако номер телефона все же пришлось сменить.

Экс-губернатор Флориды Джеб Буш

Источник: AP 2017

В феврале 2015 года экс-губернатор Флориды Джеб Буш по ошибке опубликовал личные данные более 12 тыс. человек, выложив содержимое своего почтового архива за восемь лет — 332 999 сообщений. В части писем были имена, даты рождения и номера идентификаторов социального страхования 12 тыс. человек. Буш был раскритикован активистами, выступающими за неприкосновенность частной жизни. Позднее материалы, содержащие личные данные, были удалены.

Сенатор Тед Круз

Источник: AP 2017

В сентябре 2017 года аккаунт американского сенатора-республиканца Теда Круза отметил лайком порноролик, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Позднее политик объяснил это ошибкой одного из работников своего аппарата, заявив, что кто-то непреднамеренно «нажал на кнопку».



Актер Марк Руффало

Источник: AP 2017

В октябре 2017 года американский актер Марк Руффало забыл выключить трансляцию в Instagram с премьерного показа фильма «Тор. Рагнарек», который прошел в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса. В итоге в сеть попали первые 15 минут фильма в аудиоформате, телефон актера лежал у него в кармане.

Официальный аккаунт Пентагона

Источник: AP 2017

В ноябре 2017 года официальный аккаунт Пентагона в Twitter перепостил твит с призывом к отставке президента США Дональда Трампа, а также сенатора-демократа Эла Франкена и кандидата в сенаторы Роя Мура, которых обвиняли в сексуальных домогательствах. Запись оперативно удалили, а в ведомстве пояснили, что контент был ретвитнут по ошибке.

Президент США Дональд Трамп

Источник: AP 2017

Неоднократно ошибки в Twitter допускал президент США Дональд Трамп. В мае 2017 года он опубликовал в своем микроблоге загадочную фразу: «Несмотря на постоянные негативные отзывы прессы covfefe». По информации Foх News, этот пост собрал около 100 тыс. лайков, примерно столько же раз запись ретвитнули, а слово covfefe превратилось в интернет-мем. В конце ноября 2017 года американский лидер случайно обратился не к тому пользователю Twitter, когда хотел раскритиковать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.