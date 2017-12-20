Домашние животные избавят владельцев от стресса и высокого давления
Общение с домашними питомцами помогает улучшить физическое и психологическое здоровье, а также эмоциональное состояние человека.
Общение с домашними питомцами помогает улучшить физическое и психологическое здоровье, а также эмоциональное состояние человека.
Домашние животные одним своим присутствием, а также общением и безусловной любовью улучшают эмоциональное состояние всех членов семьи. Так, при взаимодействии с собакой повышается содержание окситоцина («гормона радости»), оказывающего благотворное воздействие на самочувствие.
Согласно исследованиям, те, у кого есть домашнее животное, реже страдают от гипертонии и высокого содержания уровня холестерина в крови. Также научно доказано, что собаки могут помочь в диагностике рака на ранних стадиях.
Наличие дома кошки, собаки или другого питомца помогает справиться со стрессами лучше успокоительного: поглаживание, общение и игра с домашними животными приводят к снижению уровня кортизола («гормона стресса»).
Также, как выяснили ученые, деятельность, связанная с домашними животными (например, прогулки с собакой), позволяет существенно расширить социальные контакты человека и способствует заведению новых знакомств. И, конечно, же сами прогулки, это дополнительная физическая активность, которой так не хватает в наш век цифровых технологий.
Наличие в семье четвероногого друга оказывает положительное влияние не только на взрослых, но и на детей. Игры с питомцами способствуют развитию у детей ответственности, заботы, уважения. Дети, выросшие в семье с собакой, проще заводят друзей, у них выше самооценка, они более дружелюбны. Кроме того, вопреки распространенному убеждению, малыши, которые с самого рождения общались с домашними животными, реже страдают от астмы и аллергии.
Существует множество примеров, как питомцы делают нашу жизнь лучше, а мы в ответ можем сделать наше общество более комфортным для них. С этой целью производитель кормов для домашних животных совместно с международным некоммерческим фондом Ashoka учредили премию Purina Better Together — за лучший проект на благо общества, раскрывающий уникальную связь между людьми и питомцами.
Размер премии составит 100 000 швейцарских франков. Участвовать могут европейские и российские некоммерческие, социальные и
Об учреждении премии было объявлено в Лондоне на презентации отчета о реализации общеевропейской социальной инициативы «Пурина в обществе». В рамках данной инициативы компания приняла на себя 10 обязательств, призванных сделать наш мир лучше для домашних животных и людей, которые их любят. В числе этих обязательств содействие поиску хозяев для бездомных животных, проведение образовательных программ для детей об ответственном отношении к питомцам, лидерство в научных исследованиях в области здоровья домашних животных.
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