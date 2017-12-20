Домашние животные избавят владельцев от стресса и высокого давления

Домашние животные одним своим присутствием, а также общением и безусловной любовью улучшают эмоциональное состояние всех членов семьи. Так, при взаимодействии с собакой повышается содержание окситоцина («гормона радости»), оказывающего благотворное воздействие на самочувствие.

Согласно исследованиям, те, у кого есть домашнее животное, реже страдают от гипертонии и высокого содержания уровня холестерина в крови. Также научно доказано, что собаки могут помочь в диагностике рака на ранних стадиях.

Наличие дома кошки, собаки или другого питомца помогает справиться со стрессами лучше успокоительного: поглаживание, общение и игра с домашними животными приводят к снижению уровня кортизола («гормона стресса»).

Также, как выяснили ученые, деятельность, связанная с домашними животными (например, прогулки с собакой), позволяет существенно расширить социальные контакты человека и способствует заведению новых знакомств. И, конечно, же сами прогулки, это дополнительная физическая активность, которой так не хватает в наш век цифровых технологий.

Наличие в семье четвероногого друга оказывает положительное влияние не только на взрослых, но и на детей. Игры с питомцами способствуют развитию у детей ответственности, заботы, уважения. Дети, выросшие в семье с собакой, проще заводят друзей, у них выше самооценка, они более дружелюбны. Кроме того, вопреки распространенному убеждению, малыши, которые с самого рождения общались с домашними животными, реже страдают от астмы и аллергии.

Существует множество примеров, как питомцы делают нашу жизнь лучше, а мы в ответ можем сделать наше общество более комфортным для них. С этой целью производитель кормов для домашних животных совместно с международным некоммерческим фондом Ashoka учредили премию Purina Better Together — за лучший проект на благо общества, раскрывающий уникальную связь между людьми и питомцами.

Размер премии составит 100 000 швейцарских франков. Участвовать могут европейские и российские некоммерческие, социальные и социально-ответственные коммерческие организации. Заявки принимаются с марта 2018 года через платформу OpenIDEO.